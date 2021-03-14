شاهد- "هاتريك" رونالدو.. يوفنتوس يهزم كالياري في الدوري الإيطالي

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 3 أهداف (هاتريك) في غضون 23 دقيقة، ليداوي بها جراح فريقه يوفنتوس الأوروبية، ويقوده للتغلب 3-1 على مضيفه كالياري اليوم الأحد في المرحلة الـ27 لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وارتفع رصيد يوفنتوس -الذي حقق فوزه الثالث على التوالي والرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة- إلى 55 نقطة من 26 مباراة في المركز الثالث بفارق 10 نقاط خلف إنتر (المتصدر) الذي خاض 27 لقاء.

في المقابل، تجمد رصيد كالياري -الذي تكبد خسارته الـ15 في البطولة هذا الموسم عند 22 نقطة في المركز الـ17 (الرابع من القاع).

وتقمص رونالدو دور البطولة في اللقاء عقب تسجيله 3 أهداف في الدقائق العاشرة والـ25 من ركلة جزاء والـ33، ليحكم قبضته على صدارة ترتيب هدافي المسابقة برصيد 23 هدفا، بفارق 4 أهداف أمام أقرب ملاحقيه البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر.

وتكفل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني بتسجيل هدف كالياري الوحيد (61).

ويأتي هذا الفوز ليعيد بعضا من الاتزان ليوفنتوس الذي صدم محبيه بخروجه المبكر والمباغت من ثمن نهائي البطولة دوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي الأسبوع الماضي.