شاهد- أرتيتا يرد الصاع صاعين لمورينيو.. أرسنال يهزم توتنهام في "ديربي" شمال لندن

قلبَ أرسنال تأخره بهدف أمام ضيفه توتنهام إلى فوز 2-1 اليوم الأحد، في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ليستر سيتي على شيفيلد يونايتد بخماسية نظيفة، وبرايتون على ساوثهامبتون 2-1.

وفي "ديربي" (شمال لندن)، تقدم توتنهام بهدف سجله إيريك لاميلا (33)، وتعادل أرسنال في الدقيقة 44 عندما سدد مارتن أوديغارد كرة اصطدمت بقدم توبي ألدرفيلد وعانقت الشباك، وأضاف ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني لأرسنال (64 من ركلة جزاء).

وشهدت المباراة طرد إيريك لاميلا لاعب توتنهام في الدقيقة 76.

ورفع أرسنال رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز السابع.

ويعتبر هذا الفوز ردا غير مباشر من الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب "المدفعجية" على البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب "السبيرز"، الذي قال قبل المباراة "أنظر للأعلى لا للأسفل، وإذا كان أرسنال يتقدم علينا بـ7 نقاط كنت سأتطلع إليه؛ لكننا نتفوق عليه بـ7 نقاط، لذا لا أنظر إلى أسفل".