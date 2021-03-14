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ريفر بليت الأرجنتيني يتعاقد مع صقرين لحماية أرضية ملعبه

الاستعانة بالصقرين جاء بعد أعمال التجديد في ملعب مونومنتال (غيتي)
الاستعانة بالصقرين جاء بعد أعمال التجديد في ملعب مونومنتال (غيتي)
14/3/2021

أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني أمس السبت التعاقد مع صقرين من أجل حماية الأرضية الجديدة لملعبه.

وعاد ريفر بليت إلى ملعب مونومنتال الشهر الماضي بعد تجديدات استمرت 7 أشهر، وذكرت تقارير أن تلك التجديدات كلفت 200 مليون بيزو (2.20 مليون دولار) وتضمنت أرضية جديدة للملعب.

وأبلغ النادي رويترز أنه استعان بالصقرين بعدما أكل الحمام بذور العشب في أرضية الملعب الذي استضاف العديد من مباريات منتخب الأرجنتين، وتوج هناك بلقب كأس العالم لأول مرة في 1978.

وأظهرت لقطات فيديو في وسائل إعلام تحليق الصقرين فوق الملعب.

وسيلعب ريفر مع غريمه بوكا جونيورز في مباراة قمة بالدوري خارج أرضه اليوم الأحد.

المصدر : وكالات

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