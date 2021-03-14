أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني أمس السبت التعاقد مع صقرين من أجل حماية الأرضية الجديدة لملعبه.

وعاد ريفر بليت إلى ملعب مونومنتال الشهر الماضي بعد تجديدات استمرت 7 أشهر، وذكرت تقارير أن تلك التجديدات كلفت 200 مليون بيزو (2.20 مليون دولار) وتضمنت أرضية جديدة للملعب.

وأبلغ النادي رويترز أنه استعان بالصقرين بعدما أكل الحمام بذور العشب في أرضية الملعب الذي استضاف العديد من مباريات منتخب الأرجنتين، وتوج هناك بلقب كأس العالم لأول مرة في 1978.

River Plate adquirió a dos gavilanes para el cuidado de la cancha de su renovado estadio #CooperativaEnCasa https://t.co/24mCoper0F pic.twitter.com/z6FRzwPGgd — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) March 13, 2021

وأظهرت لقطات فيديو في وسائل إعلام تحليق الصقرين فوق الملعب.

وسيلعب ريفر مع غريمه بوكا جونيورز في مباراة قمة بالدوري خارج أرضه اليوم الأحد.