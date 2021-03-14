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تبديل لاعبين وتغيير خطة.. هكذا قلب زيدان الطاولة في مواجهة إلتشي

زيزو أقر أنه ارتكب خطأ في اختيار التشكيلة (غيتي)
زيزو أقر أنه ارتكب خطأ في اختيار التشكيلة (غيتي)
14/3/2021

بصعوبة بالغة، فاز ريال مدريد على إلتشي أمس السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم 2-1، في المباراة التي أقر فيها الفرنسي زين الدين زيدان مدرب "الملكي" بأنه أخطأ في التقدير وباختيار التشكيلة.

وللمرة الثانية هذا الموسم، أشرك "زيزو" 3 لاعبين في قلب الدفاع هم رافاييل فاران وسيرجيو راموس وناتشو فيرنانديز وظهيرين هما لوكاس فاسكيز وفيرلاند مندي وأجلس طوني كروس ولوكا مودريتش على مقاعد البدلاء، لإراحتهما لمباراة الثلاثاء المهمة ضد أتلانتا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع وجود كاسيميرو وإيسكو وفالفيردي في خط الوسط، أخفق الريال في صناعة فرص حقيقية في الثلث الأخير من المباراة، إذ أشرك كروس ومودريتش ورودريغو مكان راموس وإيسكو وفالفيردي، وغير طريقة اللعب من 3-5-2 إلى 4-3-3 الاعتيادية، وهذا التغيير أثمر مباشرة هدفين سجلهما كريم بنزيمة وأهدى الريال نقاط المباراة الغالية.

وكان إقرار زيدان بالخطأ وإجراء التبديلات والتغيرات في الوقت المناسب.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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