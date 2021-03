مرة أخرى تصاعدت احتجاجات فريق ريال مدريد بسبب عدم احتساب ركلة جزاء أثناء المواجهة التي جمعت الفريق أمس السبت بنادي إلتشي في الدوري الإسباني.

وطالب القائد العائد سيرجيو راموس بمنحه ركلة جزاء في الدقيقة 53 من المبارة بعد احتكاك مع ماركوني مدافع إلتشي، وأظهرت مقاطع صوتية نشرتها مواقع إسبانية راموس وهو يشكو إلى الحكم فيجيروا فاسكيز قائلا "هذه معجزة لأنه لم يكسر ذراعي، أرجوك شاهد اللقطة؛ إنها ركلة جزاء واضحة".

غير أن الحكم رفض الاستجابة لطلب راموس، وأكمل اللعب بعد احتساب مخالفة ضد ريال مدريد معتبرا أن راموس أخطأ أولا قبل تعرضه لتدخل مدافع إلتشي.

🗣 "I'm going to stay here because I'm going to take it, you'll see"

Ramos was certain the referee would award a penalty in #RealMadridElche 😳

