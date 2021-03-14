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إنتر يحلق في صدارة الدوري الإيطالي

إنتر هزم تورينو 2-1 في الدوري الإيطالي (غيتي)
إنتر هزم تورينو 2-1 في الدوري الإيطالي (غيتي)
14/3/2021

اجتاز إنتر إحدى العقبات الهامة في حملته الناجحة نحو استعادة لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، الغائب عن خزائنه منذ 11 عاما، عقب فوزه الثمين والصعب 2-1 على مضيفه تورينو اليوم الأحد في المرحلة الـ 27 من المسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز بولونيا على ضيفه سامبدوريا 3-1، وبارما على ضيفه روما بهدفين دون رد.

وعزز إنتر صدارته للترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة، بفارق 9 نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ميلان، الذي يستضيف نابولي في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها، في حين توقف رصيد تورينو عند 20 نقطة في المركز الـ18 (الثالث من القاع).

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل دون أهداف، قبل أن يفتتح البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل لإنتر (62 من ركلة جزاء)، ليرفع رصيده إلى 19 هدفا في البطولة هذا الموسم، في المركز الثاني بترتيب الهدافين، بفارق هدف وحيد خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو (المتصدر)، نجم يوفنتوس.

ولم يهنأ إنتر بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز أنطونيو سانابريا هدف التعادل لتورينو (70)، الذي أثار بعضا من الجدل.

ومنح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز النقاط الثلاث لإنتر، بعدما سجل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 85، ليقود الفريق الملقب بـ "الأفاعي" لتحقيق انتصاره الثامن على التوالي في المسابقة.

المصدر : وكالات

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