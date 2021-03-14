بالفيديو.. أتلتيكو يواصل نزيف النقاط في الليغا ويقدّم هدية لبرشلونة وريال مدريد

سجل كريم بنزيمة هدفين ليقود فريقه ريال مدريد لقلب تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه إلتشي إلى فوز 2-1 اليوم السبت، في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم
أهدر فريق أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين في صراعه على التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه خيتافي السبت في الجولة 27 من الليغا.
وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، أداء شابته العصبية من الفريقين، مما اضطر الحكم إلى إنذار 7 لاعبين منهم 6 من أتلتيكو، وطرد آلان نيوم لاعب خيتافي في الدقيقة 70.
ملخص تعادل "خيتافي" و "أتليتيكو مدريد"📺⚽
#GetafeAtleti 0-0 pic.twitter.com/QXHIvZiWgo
— LaLiga (@LaLigaArab) March 13, 2021
ورفع أتلتيكو رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع خيتافي رصيده إلى 28 نقطة في المركز 15.
WHAT A SAVE, @DavidSoria18! 😱
The @GetafeCF 'keeper denies Dembele… tune into #LaLigaTV for the final stages of #GetafeAtleti. pic.twitter.com/ZdaS0MCTe3
— LaLigaTV (@LaLigaTV) March 13, 2021
وبتعادله، قدم أتلتيكو هدية لملاحقيه على الصدارة، ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة، ويليه بنقطة واحدة برشلونة الذي سيلعب الاثنين مع هويسكا، ولديه فرصة -في حال فوزه- لتقليص الفارق مع أتلتيكو إلى 4 نقاط فقط.
Early chance for @CarrascoY21, but @DavidSoria18 makes the save… 🖐️#GetafeAtleti pic.twitter.com/gd1Fj1W989
— LaLiga English (@LaLigaEN) March 13, 2021
ولم يحسن أتلتيكو استغلال النقص العددي لمنافسه منذ الدقيقة 70، عندما تلقى خيتافي ضربة موجعة بطرد آلان نيوم بعدما تدخل بقوة على رينان لودي، وأشهر له الحكم في البداية البطاقة الصفراء، ولكن بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، أظهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة.
📊🔍 The full #LaLigaSantander table after tonight's draw in #GetafeAtleti.#LiveStandings pic.twitter.com/3SpB48azpi
— LaLiga English (@LaLigaEN) March 13, 2021