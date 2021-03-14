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بالفيديو.. أتلتيكو يواصل نزيف النقاط في الليغا ويقدّم هدية لبرشلونة وريال مدريد

المباراة اتسمت بالعصبية وأنذر الحكم 7 لاعبين، منهم 6 من أتلتيكو (غيتي)
المباراة اتسمت بالعصبية وأنذر الحكم 7 لاعبين، منهم 6 من أتلتيكو (غيتي)
13/3/2021-|آخر تحديث: 14/3/202101:59 AM (مكة المكرمة)

أهدر فريق أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين في صراعه على التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه خيتافي السبت في الجولة 27 من الليغا.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، أداء شابته العصبية من الفريقين، مما اضطر الحكم إلى إنذار 7 لاعبين منهم 6 من أتلتيكو، وطرد آلان نيوم لاعب خيتافي في الدقيقة 70.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع خيتافي رصيده إلى 28 نقطة في المركز 15.

وبتعادله، قدم أتلتيكو هدية لملاحقيه على الصدارة، ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة، ويليه بنقطة واحدة برشلونة الذي سيلعب الاثنين مع هويسكا، ولديه فرصة -في حال فوزه- لتقليص الفارق مع أتلتيكو إلى 4 نقاط فقط.

ولم يحسن أتلتيكو استغلال النقص العددي لمنافسه منذ الدقيقة 70، عندما تلقى خيتافي ضربة موجعة بطرد آلان نيوم بعدما تدخل بقوة على رينان لودي، وأشهر له الحكم في البداية البطاقة الصفراء، ولكن بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، أظهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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