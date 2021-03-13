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كرة قدم

غوارديولا يشكو من عشب ملعب الاتحاد

غوارديولا متخوف من إصابة اللاعبين بسبب حالة العشب (رويترز)
غوارديولا متخوف من إصابة اللاعبين بسبب حالة العشب (رويترز)
13/3/2021

أبدى مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، امتعاضا من وضعية أرضية ملعب الاتحاد، وأظهر تخوفه من إصابة اللاعبين بسبب حالة العشب في الملعب.

ولم تتمكن إدارة الملعب من تجديد عشب الملعب في الصيف الماضي بسبب المدة القصيرة التي فصلت بين نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وزاد استخدام الملعب في الموسم الحالي الذي يشهد كثافة في المباريات، فقد استقبل الملعب 4 مباريات في غضون 11 يوما في الفترة الماضية.

وقال غوارديولا -في مؤتمر صحفي أمس الجمعة- إنهم "يعملون كثيرا ويبحثون عن حل لكن العشب ليس في وضعية جيدة".

وأضاف "أعرف أن الجو هنا غير مناسب، فقد لعبنا في لندن وأنفيلد وأولد ترافورد وحتى في بودابست وكان العشب رائعا وكأنه سجاد، لكن الوضع هنا مختلف، لست متخصصا في العشب ولا أعرف السبب".

وتابع "ينبغي أن نجد حلا للحفاظ على العشب في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول ومارس/آذار من أجل سلامة اللاعبين وتفادي إصابتهم، ومن أجل متعة كرة القدم".

ويسافر مانشستر سيتي اليوم لمواجهة فولهام في المرحلة 28 من الدوري الإنجليزي، ويسعى إلى تعزيز صدارته في المسابقة بحثا عن تحقيق اللقب للمرة الثالثة في 4 سنوات.

المصدر : مواقع إلكترونية

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