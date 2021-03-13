حدد الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ريتشارد ماسترز موعدا لاستقبال المشجعين مجددا في الملاعب الإنجليزية، وأكد أن خسائر الأندية قد تصل إلى أكثر من ملياري دولار بسبب جائحة كورونا.

وحددت الحكومة البريطانية الشهر الماضي تخفيضا من 4 مراحل على القيود المفروضة في البلاد بسبب كورونا. وفي إطار المرحلة الثالثة ستتمكن الملاعب الكبيرة للغاية -في حال استيفاء كافة الشروط- من استقبال ما يصل إلى 10 آلاف متفرج أو 25% من سعة الملعب.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) عن ماسترز قوله "نأمل أن تشهد آخر جولتين من هذا الموسم حضور ما يصل إلى 10 آلاف متفرج في كافة المباريات. يتعين علينا تجاوز تلك الخطوات الأولية في خريطة الطريق التي وضعتها الحكومة للوصول إلى المرحلة التي ستعود فيها الجماهير للملاعب، لذلك نأمل في أن تكون هذه نهاية رائعة للموسم".

وستقام الجولتان الأخيرتان من الموسم في 15 و23 مايو/أيار المقبل.

واستقبلت بعض الملاعب في إنجلترا عددا محدودا من الجماهير لفترة قصيرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن الحكومة فرضت إغلاقا جديدا بعد موجة أخرى من الإصابات بكورونا.

وقال ماسترز إنّ توقف موسم 2019-2020 وغياب الجماهير بسبب أزمة كورونا تسبّب في تكلفة باهظة، وأضاف "قرب نهاية هذا الموسم ستصل الخسائر إلى نحو ملياري جنيه إسترليني (2.78 مليار دولار)، وقد واصلت الأندية الاستثمار في تشكيلتها، لكن في النهاية كلما قلّت الأموال التي تجنيها اللعبة والأندية سيقل ما يتم إنفاقه على المدى القصير".

وفي حال سار برنامج التطعيم ضد الفيروس في المملكة المتحدة وفقا للخطة فإن ماسترز يشعر بالتفاؤل بشأن عودة كرة القدم في بريطانيا إلى طبيعتها الموسم المقبل.

وأوضح أنه "مع بداية الموسم المقبل هدفنا عودة الجماهير إلى الملاعب بالكامل، وتوفر لنا خريطة الطريق التي وضعتها الحكومة هذه الفرصة".

وقال ماسترز أيضا إن اللاعبين سيستمرون في الجثو على ركبة واحدة حتى نهاية الموسم، حيث تتواصل حملة "لا مكان للعنصرية" في السعي لإحداث تغييرات إيجابية في كرة القدم والمجتمع.