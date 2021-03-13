يضع الرئيس الجديد لنادي برشلونة خوان لابورتا اللمسات الأخيرة على عرض سيقدمه للنجم الأول في الفريق ليونيل ميسي من أجل إقناعه بالبقاء وتجديد عقده الذي ينتهي في ختام الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يلتقي لابورتا بوالد ميسي -وهو وكيل أعماله- بعد غد الاثنين في أول لقاء بين الطرفين منذ وصول الرئيس الجديد للنادي الكتالوني، وذلك بعد الانتخابات التي جرت في وقت سابق من الشهر الحالي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية، سيعرض لابورتا على ميسي التجديد مقابل تخفيض راتبه الحالي بسبب الوضع المالي للفريق وتداعيات أزمة كورونا.

وسيسعى رئيس النادي الكتالوني لإقناع النجم الأرجنتيني بمشروعه الرياضي، حيث يخطط للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الصيف القادم، والمدافع ديفيد ألابا، إضافة إلى كون أغويرو مهاجم مانشستر سيتي والصديق المقرب لميسي.

كما سيَضمن لابورتا استمرار الاعتماد على جيل جديد من اللاعبين الشبان الذين أثبتوا قدرتهم على قيادة برشلونة في المستقبل.

وأوضحت الصحيفة أن لابورتا سيعرض على ميسي أيضا منصب سفير للنادي بعد اعتزال اللعب، وهو ما يضمن بقاء اللاعب مع الفريق الذي وصل إليه حين كان يبلغ من العمر 13 عاما.

ولا يبدو لابورتا في موقف قوي خلال المفاوضات في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالفريق، واستعداد فرق أخرى لإغراء ميسي بامتيازات مالية أفضل للتعاقد معه بداية من الصيف المقبل.

غير أن رئيس النادي الكتالوني لا يخفي تفاؤله في إقناع ميسي بالبقاء، وأكد مرارا خلال حملته الانتخابية أن ميسي لن يغادر برشلونة.