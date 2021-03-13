تشلسي الوديع يسقط في فخ التعادل السلبي مع ليدز وتوخيل يبرر

حافظ توماس توخيل على سجله خاليا من الهزائم بعد 12 مباراة كمدرب لتشلسي، لكن افتقار فريقه إلى القوة الهجومية أوقعه في فخ التعادل بدون أهداف مع مضيفه ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وبقي تشلسي في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف ليستر سيتي صاحب المركز الثالث الذي تتبقى له مباراة إضافية.

وألغي هدف مبكر سجله ليدز عن طريق تايلر روبرتس بداعي التسلل، ثم اقترب تشلسي من التسجيل بعد فوضى في دفاع أصحاب الأرض.

وحاول لوك إيلينج إبعاد الكرة، لكنها اصطدمت بزميله دييغو يورينتي ثم ارتدت من العارضة وسقطت بين ذراعي الحارس إيلان ميلييه.

وأبلى إدوارد مندي حارس تشلسي بلاء حسنا في إبعاد تسديدة من روبرتس إلى العارضة، وتعين عليه التدخل عدة مرات لإنقاذ مرماه في الشوط الثاني.

وأبدل مندي اتجاهه سريعا ليتصدى إلى تسديدة من رافينيا، ثم تألق حارس منتخب السنغال مرة أخرى لينقذ ضربة رأس من رودريغو.

واستخدم توخيل اللاعب الألماني كاي هافيرتز في مركز قلب الهجوم، لكن هافيرتز لم ينجح في استغلال أنصاف الفرص التي أتيحت له.

وقال توخيل "يشعر براحة أكبر في اللعب في المراكز الأمامية، ويصل إلى منطقة الجزاء بالفطرة، ينهي الهجمات جيدا في المعتاد، والفرص التي أتيحت له كافية للتسجيل في المعتاد، لكن للأسف لم يفعل ذلك اليوم".

وأضاف "حصلنا على ما يكفي من الفرص للتسجيل، كانت مباراة لا بأس بها، ففي بعض الأحيان من الصعب أن تسجل، لم يكن اللعب جيدا، وأرضية الملعب ليست في حالة جيدة وهي أحد العوامل".

وقال "كنا بحاجة لأن نكون أكثر حسما في آخر 20 دقيقة، بذلنا جهدا كبيرا بدون كرة، وكنا مرهقين عندما أتيحت لنا فرص في أماكن جيدة".

وحقق ليدز فوزا واحدا في آخر 6 مباريات، لكنه يحتل المركز الـ11 رغم أنه يشعر بالقلق حول مهاجمه باتريك بامفورد الذي غادر الملعب مصابا قبل 10 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وقال مارسيلو بيلسا مدرب ليدز "نقدر كثيرا النقطة التي حصلنا عليها، إذا كان يجب أن يكون هناك فائز فلن نكون نحن، في الشوط الأول كانوا أفضل منا، في الشوط الثاني كنا أفضل قليلا".