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بيرلو يرد على شائعات رحيل رونالدو عن يوفنتوس

بيرلو (يمين) يدعم رونالدو (رويترز)
بيرلو (يمين) يدعم رونالدو (رويترز)
13/3/2021

رد أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس على الشائعات القوية التي تتردد حول رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي بعد خروج بطل إيطاليا من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بورتو الثلاثاء الماضي.

ووجهت انتقادات لرونالدو بعد أدائه المخيب عقب خروج الفريق بقاعدة فارق الأهداف خارج الملعب من دور الـ16 للعام الثاني على التوالي.

وكان بلوغ دور الثمانية بدوري الأبطال في 2018-2019 هو أفضل ما حققه يوفنتوس منذ ضم رونالدو مقابل 100 مليون يورو في 2018.

وأدى الخروج المبكر هذا العام إلى تكهن وسائل إعلام إسبانية باحتمال عودة المهاجم البرتغالي إلى فريقه السابق ريال مدريد.

وعلق بيرلو على الشائعات في مؤتمر صحفي "هذا طبيعي لأنه حزين -مثل بقية الفريق- بعد الذي حدث في تلك الليلة، من الطبيعي أن تظهر الشائعات، إنه أهم لاعب في كرة القدم، ودائما يدور الحديث حوله، لكن دعونا نذكر أنفسنا بأنه قام بعمل جيد طوال الوقت، وأحرز نحو 90 هدفا مع يوفنتوس، وأظهر قيمته".

وأضاف "عدم التسجيل في مباراة أمر يمكن حدوثه مثلما يمكن حدوثه للآخرين، لكن هناك المزيد من الضجة حوله".

ونال يوفنتوس لقب الدوري في آخر 9 مواسم، لكن هيمنته على المحك هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثالث متأخرا بـ10 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، ويملك حامل اللقب مباراة مؤجلة.

ويحل فريق المدرب بيرلو ضيفا على كالياري المتعثر في الدوري غدا الأحد، حيث يريد تجاوز خيبة الأمل أمام بورتو، كما بلغ الفريق نهائي كأس إيطاليا، وسيواجه أتالانتا في 19 مايو/أيار المقبل.

وقال بيرلو "مررت بمثل هذه اللحظات في مسيرتي لأنني فزت بالكثير وخسرت الكثير".

وتابع "أحاول دائما البدء بحماس كبير رغم خيبة الأمل الكبيرة، سنكرر ذلك غدا لأننا في مارس، وما زالت هناك 13 مباراة في الدوري، بالإضافة إلى نهائي كأس إيطاليا".

المصدر : رويترز

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