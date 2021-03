بالفيديو.. بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني وليفاندوفسكي يبتعد بقمة الهدافين

عزز فريق بايرن ميونخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزغ، بعد فوزه على مضيفه فيردر بريمن 3-1 اليوم السبت، في الجولة الـ25 من البوندسليغا.

وفي مباريات أخرى، اكتسح فولفسبورغ ضيفه شالكه 5-صفر، وفاز يونيون برلين على ضيفه كولن 2-1، وماينز على ضيفه فرايبورغ 1-صفر.

وتقدم ليون جوريتسكا بهدف لبايرن ميونخ في الدقيقة 22، ثم أضاف سيرجي غنابري الهدف الثاني في الدقيقة 35، قبل أن يختتم القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة 67، بينما أحرز نيكلاس فولكروج الهدف الوحيد لبريمن في الدقيقة 86.

