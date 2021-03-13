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بالفيديو.. بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني وليفاندوفسكي يبتعد بقمة الهدافين

ليفاندوفسكي يقفز أعلى من المدافع في إحدى هجمات بايرن (غيتي)
ليفاندوفسكي يقفز أعلى من المدافع في إحدى هجمات بايرن (غيتي)
13/3/2021-|آخر تحديث: 13/3/202109:23 PM (مكة المكرمة)

عزز فريق بايرن ميونخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزغ، بعد فوزه على مضيفه فيردر بريمن 3-1 اليوم السبت، في الجولة الـ25 من البوندسليغا.

وفي مباريات أخرى، اكتسح فولفسبورغ ضيفه شالكه 5-صفر، وفاز يونيون برلين على ضيفه كولن 2-1، وماينز على ضيفه فرايبورغ 1-صفر.

وتقدم ليون جوريتسكا بهدف لبايرن ميونخ في الدقيقة 22، ثم أضاف سيرجي غنابري الهدف الثاني في الدقيقة 35، قبل أن يختتم القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة 67، بينما أحرز  نيكلاس فولكروج الهدف الوحيد لبريمن في الدقيقة 86.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 32 هدفا ليحلق وحيدا على قمة قائمة الهدافين بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند (19 هدفا).

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة بفارق 5 نقاط عن لايبزغ صاحب المركز الثاني والذي يلتقي غدا الأحد مع ضيفه آنتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع مع تبقي 9 جولات على نهاية الموسم.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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