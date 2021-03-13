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بالفيديو.. ثنائية بنزيمة تقود ريال مدريد لفوز صعب على إلتشي في الليغا

بنزيمة يقفز فرحا بعد تسجيله هدف فوز الريال بالوقت الضائع (غيتي)
بنزيمة يقفز فرحا بعد تسجيله هدف فوز الريال بالوقت الضائع (غيتي)
13/3/2021-|آخر تحديث: 13/3/202110:35 PM (مكة المكرمة)

سجل كريم بنزيمة هدفين ليقود فريقه ريال مدريد لقلب تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه إلتشي إلى فوز 2-1 اليوم السبت، في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل ديبورتفيو ألافيس مع قادش 1-1.

وتقدم إلتشي بهدف سجله دانييل كالفو في الدقيقة 61، وتعادل بنزيمة لريال مدريد في الدقيقة 73، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني للريال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه مباراة برشلونة وهويسكا يوم الاثنين المقبل، وتوقف رصيد إلتشي عند 24 نقطة في المركز الـ17.

 

وهذا هو الفوز الأول للريال بعد تعادلين متتاليين، وهو الفوز الـ17 للريال في الدوري بشكل عام مقابل الخسارة في 4 مباريات والتعادل في 6، في حين أصبحت هذه الخسارة هي الـ12 لإلتشي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 5 مباريات والتعادل في 9 أخرى.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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