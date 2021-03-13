بالفيديو.. ثنائية بنزيمة تقود ريال مدريد لفوز صعب على إلتشي في الليغا

سجل كريم بنزيمة هدفين ليقود فريقه ريال مدريد لقلب تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه إلتشي إلى فوز 2-1 اليوم السبت، في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل ديبورتفيو ألافيس مع قادش 1-1.

وتقدم إلتشي بهدف سجله دانييل كالفو في الدقيقة 61، وتعادل بنزيمة لريال مدريد في الدقيقة 73، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني للريال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه مباراة برشلونة وهويسكا يوم الاثنين المقبل، وتوقف رصيد إلتشي عند 24 نقطة في المركز الـ17.

⚽️ 🥅 إلتشي يحرج ريال مدريد برأسية رائعة من دانييل كالفو 😯#ريال_مدريد_التشي pic.twitter.com/SZSDetzxvi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 13, 2021

كريم بنزيمة ينقذ ريال مدريد من الهزيمة أمام إلتشي 👏⚽️⚽️#ريال_مدريد_التشي #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/hKACcZQyAe — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 13, 2021

وهذا هو الفوز الأول للريال بعد تعادلين متتاليين، وهو الفوز الـ17 للريال في الدوري بشكل عام مقابل الخسارة في 4 مباريات والتعادل في 6، في حين أصبحت هذه الخسارة هي الـ12 لإلتشي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 5 مباريات والتعادل في 9 أخرى.