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بالفيديو-الهداف الأول بالبريميرليغ.. مهاجم ليفربول السابق يعتبر صلاح الأفضل في العالم بعد رونالدو وميسي

صلاح يسجد لله شكرا بعد هدفه في مرمى توتنهام هذا الموسم (رويترز)
صلاح يسجد لله شكرا بعد هدفه في مرمى توتنهام هذا الموسم (رويترز)
13/3/2021

أشاد إيميل هيسكي المهاجم السابق لفريق ليفربول الإنجليزي بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدا أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا.

وقال هيسكي عن صلاح -في مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات الرياضية المصرية أمس الجمعة- "إنه اللاعب الذي يصنع الفارق دائما، وبوجوده الفريق يصبح قويا جدا".

وأضاف أن "أهمية صلاح لا تقل عن النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، فرونالدو وميسي في فئة ما ويأتي صلاح بعدهما مباشرة، وهو واحد من أفضل مَن في العالم أداءً جيدا عندما يكون في الملعب".

وخلال فترة وجيزة أصبح صلاح من أبرز هدافي ليفربول عبر تاريخه، حيث سجل 119 هدفا ليحتل المرتبة 13 في قائمة هدافي الريدز التاريخيين، وإذا استمر على هذا المعدل من الأهداف فسيتخطى العديد من أساطير بطل البريميرليغ بعد موسمين فقط.

ويحتل نجم ليفربول حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا، رغم سلسلة الهزائم على ملعبه وتذبذب المستوى الذي يعيشه الريدز مؤخرا.

وساهم صلاح بدور فعال في تتويج الريدز بلقب البريميرليغ الموسم الماضي، كما ساهم في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019.

كما أن صلاح سجل هذا الموسم 25 هدفا خلال 39 مباراة، وهو ما لم يستطيع أي لاعب في البريميرليغ تحقيقه.

 

وفي سياق آخر، تحدث هيسكي عن تجربة اللاعب المصري السابق أحمد حسام "ميدو" في الملاعب الأوروبية، قائلا "ميدو من نوعية اللاعبين الذين تحب أن تشاهدهم، والكل توقع أن يستمر لفترة أطول، ولكن لا نعرف سبب اعتزاله كرة القدم في وقت مبكر، ربما الإصابة أو شيء آخر".

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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