بالفيديو-الهداف الأول بالبريميرليغ.. مهاجم ليفربول السابق يعتبر صلاح الأفضل في العالم بعد رونالدو وميسي

أشاد إيميل هيسكي المهاجم السابق لفريق ليفربول الإنجليزي بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدا أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا.

وقال هيسكي عن صلاح -في مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات الرياضية المصرية أمس الجمعة- "إنه اللاعب الذي يصنع الفارق دائما، وبوجوده الفريق يصبح قويا جدا".

وأضاف أن "أهمية صلاح لا تقل عن النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، فرونالدو وميسي في فئة ما ويأتي صلاح بعدهما مباشرة، وهو واحد من أفضل مَن في العالم أداءً جيدا عندما يكون في الملعب".

وخلال فترة وجيزة أصبح صلاح من أبرز هدافي ليفربول عبر تاريخه، حيث سجل 119 هدفا ليحتل المرتبة 13 في قائمة هدافي الريدز التاريخيين، وإذا استمر على هذا المعدل من الأهداف فسيتخطى العديد من أساطير بطل البريميرليغ بعد موسمين فقط.

👑 @MoSalah 👑 الملك المصري في المرتبة الـ 13 بين هدافي الريدز عبر التاريخ 🔢🔴 pic.twitter.com/drpYKAmI29 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 12, 2021

ويحتل نجم ليفربول حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا، رغم سلسلة الهزائم على ملعبه وتذبذب المستوى الذي يعيشه الريدز مؤخرا.

لا يمكنك الشعور بالملل من إعادة مشاهدة هذا الهدف 🥰pic.twitter.com/eeFPz3lTMN — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 11, 2021

وساهم صلاح بدور فعال في تتويج الريدز بلقب البريميرليغ الموسم الماضي، كما ساهم في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019.

ما لها غير الملك! 🔴👑 للمرة السادسة على على التوالي.. هدف صلاح أمام ليستر سيتي يحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول ⚽️🔝 إليكم الترتيب.. 👇pic.twitter.com/0fbm1neQLG — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 10, 2021

كما أن صلاح سجل هذا الموسم 25 هدفا خلال 39 مباراة، وهو ما لم يستطيع أي لاعب في البريميرليغ تحقيقه.

الملك @MoSalah! 👑 محمد صلاح سجل 25 هدفًا هذا الموسم في جميع المسابقات أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز 🔥 pic.twitter.com/e8Zm5E2fgL — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 11, 2021

وفي سياق آخر، تحدث هيسكي عن تجربة اللاعب المصري السابق أحمد حسام "ميدو" في الملاعب الأوروبية، قائلا "ميدو من نوعية اللاعبين الذين تحب أن تشاهدهم، والكل توقع أن يستمر لفترة أطول، ولكن لا نعرف سبب اعتزاله كرة القدم في وقت مبكر، ربما الإصابة أو شيء آخر".