لا أنظر للأسفل.. مورينيو يرد على مديح أرتيتا لتوتنهام بتحقير أرسنال

رفض جوزيه مورينيو مدرب توتنهام اعتبار الغريم أرسنال تهديدا قبل قمة شمال لندن بعد غد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائلا إنه يركز فقط على الصعود بجدول البريميرليغ ولا ينظر إلى ترتيب الأندية خلفه.

ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 45 نقطة بفارق 7 نقاط عن أرسنال العاشر، وفاز توتنهام على غريمه 2-0 في ديسمبر/كانون الأول الماضي حين كان يحتل فريق مورينيو الصدارة.

لكن توتنهام ابتعد منذ ذلك الحين عن صراع اللقب، ورغم عدم فوزه بملعب أرسنال في الدوري -منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2010- فإن مورينيو قال إنه يتعامل مع القمة التي تكون مشتعلة عادة مثل أي مباراة عادية.

وأبلغ الصحفيين قائلا إنني "أنظر للأعلى وليس للأسفل، وإذا كان أرسنال يتقدم علينا بـ7 نقاط كنت سأتطلع إليه، لكننا نتفوق عليه بـ7 نقاط، لذا لا أنظر إلى أسفل".

وأضاف "وفي نفس الوقت نفكر دائما في المباراة التالية، وإذا كنا سنواجه (أستون) فيلا أو نيوكاسل بدلا من أرسنال كنا سنلعب بنفس الشعور".

وتابع "لا يعنينا المنافس، ولا ننشغل إن كانت قمة لندن. إنها مباراة بالدوري الممتاز، ونقاتل على النقاط الثلاث، وهذا ما نسعى لتحقيقه".

وبعد أن اكتفى بدور المطارد خلال سنوات، نجح توتنهام في إنهاء الدوري متقدما على أرسنال في الترتيب خلال المواسم الأربعة الماضية.

وواصل المدرب البرتغالي قائلا "لا أريد السير في هذا الاتجاه، وأنا فخور بالعمل في توتنهام، وأشعر كل يوم بأنني في ناد كبير، لكن بالنسبة للتنافس بيننا وبين أرسنال أريد أن أتعامل باحترام".

وفي محاولة لتقليل حدة تصريحاته، قال مورينيو إن "أرسنال فريق كبير ويتمتع بتاريخ كبير، ويريد مثلنا بناء مستقبل أفضل، وأحترم ذلك بالتأكيد".

وفي المقابل، وجّه ميكل أرتيتا مدرب أرسنال المديح لفريق مورينيو قائلا إن توتنهام فريق منظم جدا، ويشكل خطورة في الهجمات المرتدة.

وقال أرتيتا "ستكون مواجهة صعبة للغاية بسبب قوة ودقة وانسجام لاعبي توتنهام، وهو ما يجعله واحدا من أفضل الفرق في أوروبا".

وأضاف "لا يحتاجون إلى الكثير، فلديهم القدرة على صناعة فرصهم الخاصة. إنه فريق مترابط في كل الخطوط، لكننا نستعد جيدا للمباراة في محاولة لإيقاف خطورتهم".