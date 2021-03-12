كأنهم يقودون بايرن ميونخ.. غوارديولا معجب بجرأة مدربي الفرق الصغيرة

عبّر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن إعجابه بمدربي الفرق الصغيرة الذين لا يخشون الاستمرار في اللعب بطريقتهم الجريئة رغم النتائج السيئة.

وقال غوارديولا الذي يتصدر فريقه الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 68 نقطة من 29 مباراة، إن الجيل الجديد من المدربين -ومن بينهم سكوت باركر مدرب فولهام- يقومون بخطوات شجاعة في تطوير كرة القدم الهجومية.

وكان فولهام يتأخر‭ ‬بـ10 نقاط عن المركز 17 في منتصف فبراير/شباط، لكنه حقق 3 انتصارات وتعادلين في آخر 6 مباريات، لينعش آماله في البقاء بدوري الأضواء. ويحتل فريق المدرب باركر حاليا المركز 18 بفارق الأهداف فقط عن برايتون صاحب المركز 17.

وقال غوارديولا قبل رحلة فريقه يوم الأحد لملعب كرافن كوتيدج "منذ اليوم الأول يقدم فولهام أداء رائعا. يوجد مدربون رائعون في كرة القدم الإنجليزية، يتحلى معظمهم بالشجاعة".

وأضاف "ما يعجبني أكثر إصرارهم على مواصلة اللعب بطريقتهم حتى مع تراجع النتائج، لكني أتوقع في النهاية أن يجني المدربون ثمار هذه الشجاعة. أشعر أن جميع مدربي الجيل الجديد يملكون هذه الجرأة، كل المدربين في ألمانيا وإسبانيا يلعبون وكأنهم يقودون بايرن ميونخ".