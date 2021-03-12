كأنهم يقودون بايرن ميونخ.. غوارديولا معجب بجرأة مدربي الفرق الصغيرة

رغم فوزه الكبير فإن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لم يخف غضبه بعد حرمان فريقه من ركلة جزاء واضحة خلال الفوز على ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء.
عبّر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن إعجابه بمدربي الفرق الصغيرة الذين لا يخشون الاستمرار في اللعب بطريقتهم الجريئة رغم النتائج السيئة.
وقال غوارديولا الذي يتصدر فريقه الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 68 نقطة من 29 مباراة، إن الجيل الجديد من المدربين -ومن بينهم سكوت باركر مدرب فولهام- يقومون بخطوات شجاعة في تطوير كرة القدم الهجومية.
ولا أروع يا رياض 👊
🔷 #السيتيpic.twitter.com/C05KkeIV54
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 11, 2021
وكان فولهام يتأخر بـ10 نقاط عن المركز 17 في منتصف فبراير/شباط، لكنه حقق 3 انتصارات وتعادلين في آخر 6 مباريات، لينعش آماله في البقاء بدوري الأضواء. ويحتل فريق المدرب باركر حاليا المركز 18 بفارق الأهداف فقط عن برايتون صاحب المركز 17.
كل التركيز الآن على مواجهة فولهام! 📸💪
🔷 #السيتي pic.twitter.com/CAaXbv86uT
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 11, 2021
وقال غوارديولا قبل رحلة فريقه يوم الأحد لملعب كرافن كوتيدج "منذ اليوم الأول يقدم فولهام أداء رائعا. يوجد مدربون رائعون في كرة القدم الإنجليزية، يتحلى معظمهم بالشجاعة".
وأضاف "ما يعجبني أكثر إصرارهم على مواصلة اللعب بطريقتهم حتى مع تراجع النتائج، لكني أتوقع في النهاية أن يجني المدربون ثمار هذه الشجاعة. أشعر أن جميع مدربي الجيل الجديد يملكون هذه الجرأة، كل المدربين في ألمانيا وإسبانيا يلعبون وكأنهم يقودون بايرن ميونخ".