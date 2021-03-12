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قائد ريال مدريد يدافع عن الحكام

راموس: الحكام بشر نهاية المطاف وقد يرتكبون أخطاء (غيتي)
راموس: الحكام بشر نهاية المطاف وقد يرتكبون أخطاء (غيتي)
11/3/2021

حصل الحكام في إسبانيا على مساندة غير متوقعة من سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الذي دعا اليوم الخميس اللاعبين إلى التماس العذر للحكام، وتفهم طبيعة عملهم الصعبة.

وتأتي تصريحات راموس بعد أن أبدى أتليتكو مدريد غضبه من رد فعل جاره عقب التعادل 1-1 في مباراة قمة الأحد الماضي، حيث طالب ريال مدريد باحتساب ركلة جزاء لصالحه.

وقال أتليتكو على تويتر "حتى القرارات الصحيحة لا تسلم من انتقادات ريال مدريد. البعض يحاول دائما تغيير الأمور لصالحه".

وفتح الاتحاد الإسباني لكرة القدم الشهر الماضي تحقيقا مع جيرارد بيكيه مدافع برشلونة بسبب تعليقات أدلى بها مؤخرا، قال فيها إن الحكام يفضلون ريال مدريد لأن غالبيتهم من مشجعيه.

وقال راموس إن أفضل طريقة للخروج من هذه الدوامة هي ترك الحكام يؤدون عملهم في سلام. وأضاف "أعترف أنني قلت في السابق بعض الأشياء حين لم تعجبني القرارات.. لكن من الأفضل الابتعاد عن هذا الجدل. الحكام بشر نهاية المطاف وقد يرتكبون أخطاء".

وتابع "أنا من المدافعين عن نظام حكم الفيديو المساعد لأنه موجود لمساعدة (الحكام). الحكام جزء من رياضتنا وهم يستحقون احترامنا. يجب أن نعاملهم جيدا لمساعدتهم على أداء واجبهم بأفضل طريقة ممكنة".

المصدر : وكالات

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