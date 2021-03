زيدان يرد على شائعات عودة رونالدو إلى ريال مدريد ويزيد الغموض حول مستقبل راموس

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اليوم الجمعة أنه غير متأكد من مستقبل القائد سيرجيو راموس مع الفريق بعد تكهنات عن خطوة المدافع التالية، كما رد على شائعات احتمال عودة كريستيانو رونالدو إلى برنابيو مرة أخرى.

وأكد راموس خلال العديد من المقابلات أمس الخميس رغبته في الاستمرار مع النادي بعد انتهاء عقده هذا الصيف، بعد أن ربطته تقارير وسائل إعلام إسبانية باحتمال الرحيل عن الملكي.

لكن زيدان قال إنه لا يستطيع التكهن بمستقبل اللاعب الذي كان من أعمدة دفاع ريال مدريد منذ انتقاله من إشبيلية في 2005 وفاز 5 مرات بلقب الدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري الأبطال.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة إلتشي غدا السبت في الجولة 27 للدوري الإسباني لكرة القدم "بصراحة لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث له. نرغب في استمراره فهو لاعب مهم دائما للفريق وأريده أن يبقى. هذا ما يمكنني قوله كمدرب".

