زيدان يرد على شائعات عودة رونالدو إلى ريال مدريد ويزيد الغموض حول مستقبل راموس

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اليوم الجمعة أنه غير متأكد من مستقبل القائد سيرجيو راموس مع الفريق بعد تكهنات عن خطوة المدافع التالية، كما رد على شائعات احتمال عودة كريستيانو رونالدو إلى برنابيو مرة أخرى.

وأكد راموس خلال العديد من المقابلات أمس الخميس رغبته في الاستمرار مع النادي بعد انتهاء عقده هذا الصيف، بعد أن ربطته تقارير وسائل إعلام إسبانية باحتمال الرحيل عن الملكي.

💬 راموس: "لا أفكر إلا باللعب مرة أخرى والفوز بالألقاب هذا العام"

© @SergioRamos — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 11, 2021

لكن زيدان قال إنه لا يستطيع التكهن بمستقبل اللاعب الذي كان من أعمدة دفاع ريال مدريد منذ انتقاله من إشبيلية في 2005 وفاز 5 مرات بلقب الدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري الأبطال.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة إلتشي غدا السبت في الجولة 27 للدوري الإسباني لكرة القدم "بصراحة لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث له. نرغب في استمراره فهو لاعب مهم دائما للفريق وأريده أن يبقى. هذا ما يمكنني قوله كمدرب".

💬 Zidane: "Elche are a good team and we know what the game has in store for us."#RealMadridElche pic.twitter.com/vmQD4wxkOm — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 12, 2021

وعاد راموس، الذي غاب عن المباريات منذ يناير/كانون الثاني بعد الخضوع لجراحة في الركبة، إلى التدريبات الكاملة مع الفريق اليوم الجمعة ويقترب مع إيدن هازارد من الظهور أمام إلتشي.

🌞 يوم مشمس 🌞 pic.twitter.com/STtjY2VPJC — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 10, 2021

وسيستمر غياب ألفارو أودريوزولا وداني كاربخال وماريانو دياز بسبب الإصابة.

ورفض المدرب الفرنسي التعليق باستفاضة على شائعات عن احتمال عودة كريستيانو رونالدو إلى برنابيو بعد خروجه مع يوفنتوس من ثمن نهائي دوري الأبطال أمام بورتو هذا الأسبوع.

وقال زيدان "الكل يعرف ما يمثله رونالدو لريال مدريد. كل ما فعله وحققه هنا كان رائعا. لكنه يلعب في يوفنتوس حاليا ولا يمكنني قول المزيد. ثارت الكثير من التكهنات لكن يجب أن نتحلى بالاحترام للاعب وناديه".

ويتأخر ريال مدريد بـ8 نقاط عن أتلتيكو متصدر الدوري الإسباني، ويسعى للفوز غدا حتى يستمر في دائرة المنافسة على اللقب الذي توج به الموسم الماضي.