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زيدان يرد على شائعات عودة رونالدو إلى ريال مدريد ويزيد الغموض حول مستقبل راموس

زيدان (يسار) يوجه رونالدو خلال مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا بالليغا عام 2018 (غيتي)
زيدان (يسار) يوجه رونالدو خلال مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا بالليغا عام 2018 (غيتي)
12/3/2021

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اليوم الجمعة أنه غير متأكد من مستقبل القائد سيرجيو راموس مع الفريق بعد تكهنات عن خطوة المدافع التالية، كما رد على شائعات احتمال عودة كريستيانو رونالدو إلى برنابيو مرة أخرى.

وأكد راموس خلال العديد من المقابلات أمس الخميس رغبته في الاستمرار مع النادي بعد انتهاء عقده هذا الصيف، بعد أن ربطته تقارير وسائل إعلام إسبانية باحتمال الرحيل عن الملكي.

لكن زيدان قال إنه لا يستطيع التكهن بمستقبل اللاعب الذي كان من أعمدة دفاع ريال مدريد منذ انتقاله من إشبيلية في 2005 وفاز 5 مرات بلقب الدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري الأبطال.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة إلتشي غدا السبت في الجولة 27 للدوري الإسباني لكرة القدم "بصراحة لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث له. نرغب في استمراره فهو لاعب مهم دائما للفريق وأريده أن يبقى. هذا ما يمكنني قوله كمدرب".

وعاد راموس، الذي غاب عن المباريات منذ يناير/كانون الثاني بعد الخضوع لجراحة في الركبة، إلى التدريبات الكاملة مع الفريق اليوم الجمعة ويقترب مع إيدن هازارد من الظهور أمام إلتشي.

وسيستمر غياب ألفارو أودريوزولا وداني كاربخال وماريانو دياز بسبب الإصابة.

ورفض المدرب الفرنسي التعليق باستفاضة على شائعات عن احتمال عودة كريستيانو رونالدو إلى برنابيو بعد خروجه مع يوفنتوس من ثمن نهائي دوري الأبطال أمام بورتو هذا الأسبوع.

وقال زيدان "الكل يعرف ما يمثله رونالدو لريال مدريد. كل ما فعله وحققه هنا كان رائعا. لكنه يلعب في يوفنتوس حاليا ولا يمكنني قول المزيد. ثارت الكثير من التكهنات لكن يجب أن نتحلى بالاحترام للاعب وناديه".

ويتأخر ريال مدريد بـ8 نقاط عن أتلتيكو متصدر الدوري الإسباني، ويسعى للفوز غدا حتى يستمر في دائرة المنافسة على اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

المصدر : رويترز

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