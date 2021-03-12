عرض قائد ريال مدريد سيرجيو راموس منزله على ليونيل ميسي في حال قرر الانضمام للنادي الملكي، وعبر عن أمله في الخروج من الريال من الباب الواسع، وأعطى موقفه من التعاقد مع النجم كليان مبابي أو المهاجم الواعد إرلينغ هالاند.

وقال راموس -في حوار عبر تطبيق "ويتش" مع صانع المحتوى إيباي يانوس- إنه إذا قرر ميسي الرحيل عن كامب نو إلى برنابيو عندما ينتهي عقده هذا الموسم فيستطيع البقاء في منزله إلى أن يعثر على منزل.

وأجاب راموس عند سؤاله عن مدى ترحيب ريال مدريد بميسي قائلا "بالتأكيد، بنسبة 100%، يستطيع البقاء معي في المنزل في أسبوعه الأول أو أكثر. سيشعر براحة، وسأكون سعيدا بفعل ذلك".

وأضاف "نحن جماهير ريال مدريد عانينا من أفضل فترات ميسي (بوجوده في فريق منافس)، لذا فعدم مواجهته كل أسبوع سيكون أمرا رائعا ووجوده معنا سيساعدنا ونستمتع بنجاح أكبر. سأكون ساذجا لو قلت عكس ذلك".

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد الصيف المقبل، وأوضح أنه إذا رحل عن الفريق فلن ينضم إلى برشلونة.

وأضاف "بالتأكيد لا توجد فرصة لذلك، أحب رئيس برشلونة الجديد خوان لابورتا، قابلته من قبل وأعجبت بشخصيته، لكن في الوقت ذاته لا أعتقد أن تشافي أو (كارليس) بويول أو حتى ميسي سينضمون إلى ريال مدريد؛ الأمر ذاته على الجانب الآخر، ولا يوجد من سيلعب منا في صفوف برشلونة على الإطلاق".

وردا عن سؤال إن كان سيرفض برشلونة حتى ولو تلقى راتبا فلكيا، قال "هذه أشياء لا تُشترى بالمال".

وبخصوص إمكانية التعاقد مع مبابي أو هالاند، قال راموس "لو كنت مدربا، سأتعاقد مع كل منهما، لكن المدرب لا يحسم الصفقات وحده، وفي ظل الظروف الحالية أعتقد أنه سيكون من الأسهل التوقيع مع هالاند".

من جانب آخر، نفى راموس وجود أي اتفاق بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد، وقال "ليس هناك أي جديد بهذا الشأن، عندما يكون هناك جديد ستكون أول من يعلم لكي يتحلى الجمهور بالهدوء، الآن ما يسعدني هو العودة للملعب، وأن أكون مع زملائي، أفكر فقط في اللعب وإنهاء الموسم بلقب".

وعبر عن أمله في الخروج من الباب الكبير من ريال مدريد، وأضاف "أود أن أغادر من دون أن يؤنبني ضميري، أريد المغادرة بعد أن أكون قد قدمت كل شيء من أجل النادي، لست أدري إن كنت سأرحل اليوم أو غدا أو بعد 5 سنوات، آمل أن يحدث هذا بعد وقت طويل، هذا الأمر لا يتوقف عليّ، ولكن أريد الرحيل من الباب الكبير".

وحول احتمال اعتزال كرة القدم، أكد المدافع (34 عاما) أنه قادر على المشاركة في مونديال المكسيك 2026، وبذلك سيكون اللاعب الوحيد الذي شارك في 6 بطولات لكأس العالم.