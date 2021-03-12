يعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فترة صعبة مع نادي يوفنتوس الإيطالي بعد الخروج المبكر للموسم الثالث على التوالي من دوري أبطال أوروبا، وهو ما دفعه للتفكير في بوابة خروج قد توصله إلى بيته القديم في مدريد.

وخرج يوفنتوس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي يوم الثلاثاء الماضي، لتستمر معاناة الفريق في المنافسة الأعلى على مستوى الأندية، ويفشل في تجاوز ربع النهائي للموسم الثالث على التوالي؛ أي منذ وصول رونالدو إلى الفريق.

وضاعف هذا الخروج من أزمة يوفنتوس خلال هذا الموسم، إذ ابتعد عن الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي لصالح الغريم إنتر ميلان.

ومع تراجع المداخيل المتوقعة بسبب هذه النتائج المخيبة سيكون نادي السيدة العجوز مجبرا على اتخاذ قرارت صعبة للتخفيف من أزمته المالية، قد يكون من بينها بيع نجمه رونالدو قبل عام من نهاية عقده.

من جانبه، يفكر النجم البرتغالي بجدية في مغادرة النادي الإيطالي بعد تجربة لم تكن موفقة مقارنة بحجم التوقعات التي رافقت وصوله إلى تورينو.

ونقلت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية معلومات تؤكد أن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو تواصل مع إدارة ريال مدريد من أجل بحث فرص عودة "الدون" إلى النادي الملكي.

وأوضحت الصحيفة أنه ورغم عودة الدفء للعلاقات بين إدارة الريال ورونالدو بعد أزمة رحيله في 2018؛ إلا أن العودة إلى مدريد تبدو الآن حلما من المستبعد أن يتحقق.

وسيكون من الصعب على رونالدو التخلي عن الامتيازات الضريبية في إيطاليا من أجل العودة إلى إسبانيا، التي واجه فيها متاعب مع مصلحة الضرائب، كما أن ريال مدريد ليس في ظروف مناسبة للتكفل براتب رونالدو في المستقبل القريب.

وتؤكد أغلب التقارير توجه رئيس ريال مدريد فلورونتينو بيريز لإبرام صفقات ضخمة في الصيف المقبل، أبرزها التعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند أو الفرنسي كيليان مبابي، وهو ما يستبعد خيار عودة النجم البرتغالي مجددا إلى مدريد.