بعد فسخ عقده مع فريق التعاون السعودي بالتراضي، وصل الفرنسي باتريس كارتيرون إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح أمس، الخميس، للتعاقد على قيادة فريق الزمالك خلفا للبرتغالي جيمي باتشيكو، الذي رحل بعد تدهور نتائج الفريق، وتعقد موقفه في دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الزمالك التعاقد مع كارتيرون، وقالت إدارة الفريق في بيان إنها منحت المدرب الجديد الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له، بدون أن توضح مدة التعاقد مع المدرب الفرنسي.

وستكون مباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا الأسبوع المقبل هي الأولى لكارتيرون في ولايته الثانية، وكان قاد الزمالك إلى لقب كأس السوبر الأفريقية والمحلية في العام الماضي بالإضافة إلى قبل نهائي دوري الأبطال.

ويتصدر الزمالك الدوري المحلي برصيد 33 نقطة من 14 مباراة متقدما بـ6 نقاط على الأهلي حامل اللقب الذي خاض 11 مباراة.

وتأزم موقف الزمالك في دوري الأبطال إذ يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين، ويتأخر بـ3 نقاط عن مولودية الجزائر صاحب الترتيب الثاني، و5 نقاط عن الترجي المتصدر.

ورحل كارتيرون عن الزمالك بشكل مفاجئ في الموسم الماضي، وقرر فسخ تعاقده مع الفريق وسداد الشرط الجزائي، ثم الرحيل إلى منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية لقيادة فريق التعاون في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

عودة كارتيرون بعد رحيله بأشهر قليلة أثارت تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ورفض عدد من النقاد الرياضيين ونجوم الزمالك السابقين عودة المدرب لقيادة الزمالك بعد هروبه من الفريق قبل أيام من نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي، فيما أيد بعضهم القرار في ظل الأزمات التي تحيط بالفريق فنيا وإداريا.

حازم إمام نجم الفريق السابق أكد في تعليقه على الخبر عبر برنامجه على إذاعة "أون سبورت" المصرية خطأ قرار النادي التعاقد مع كارتيرون في هذا التوقيت، وأكد أن باتشيكو مدرب جيد، وكان يحتاج إلى دعم إداري يساعد على التزام اللاعبين.

واعترض الناقد الرياضي حسن المستكاوي في تصريحات تلفزيونية على عودة مدرب هرب من الفريق قبل أيام من مباراة قارية، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه نجوم الفريق السابقون وائل القباني وأسامة نبيه وأحمد حسام ميدو وغيرهم.

أسامة نبيه و رأيه في عودة " كارتيرون " للزمالك، و تعليق للتاريخ من ميدو. #أوضة_اللبس pic.twitter.com/7ci8McmiSp — 🥇أوضة اللبس ⚽️ مع ميدو 🥇 (@OdetLebsMido) March 10, 2021

مجرد التفكير في عودة كارتيرون جريمة في حق نادي الزمالك و جماهيره و الكلام للجنة الموجودة و اكيد واصلهم نبض الجمهور و مش لازم كل شوية نرمي بلونة اختبار علي السوشيال ميديا تشوفو بيها رأي الناس الي هو واضح للكل مرفوض مرفوض مرفوض عودته مرة تاني 🤝 — ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) March 9, 2021

أبو المعاطي زكي: عودة كارتيرون ليست مهينة للزمالك.. وكوبر كان أقرب لقيادة الفريق #صدى_البلد #الماتش pic.twitter.com/LdHEAUyI4k — صدى البلد (@baladtv) March 10, 2021

وخلال تجربته في السعودية، أنهى كارتيرون بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، محتلا المركز 12 مع التعاون، بفارق 3 نقاط فقط عن منطقة الهبوط، وترك الفريق هذا الموسم بالمركز الرابع؛ إلا أن الفريق تراجعت نتائجه خلال آخر 10 مباريات لعبها بالدوري، حيث حقق الفوز في 4 مباريات فقط، وتعادل في مباراتين، وخسر 4.

الطريف أن تقارير صحفية كشفت وجود البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الراحل عن نادي الزمالك، ضمن قائمة المرشحين لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون في تدريب فريق التعاون السعودي خلال الفترة القادمة ، ونشر حساب "عالم التعاون"، المهتم بأخبار النادي أن باتشيكو على رأس قائمة المرشحين .