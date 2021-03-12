حسم رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي مستقبل نجمي الفريق نيمار وكيليان مبابي، ورد على الشائعات المتعلقة بالنجم البرازيلي وزميله الفرنسي.

واستغل الخليفي فرصة المواجهة التي انتهت بتأهل سان جيرمان على حساب برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الأربعاء، للتأكيد على أن نيمار ومبابي مستمران مع النادي الفرنسي.

وقال رئيس النادي الباريسي في تصريحات لقناة "آر إم سي" (RMC) الفرنسية عقب المباراة إن "نيمار ومبابي لاعبان لباريس سان جيرمان، وسيبقيان دائما مع باريس".

ويرتبط نيمار ومبابي مع نادي باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم المقبل، وزادت التكهنات بشأن مستقبلهما مع اقتراب عقديهما من السنة الأخيرة.

ويسعى بطل فرنسا إلى إقناع اللاعبين بالتمديد لمواسم مقبلة، وأكدت تقارير صحفية أن نيمار أقرب للتمديد بعد التوصل إلى اتفاق للتمديد 4 مواسم مع إدارة سان جيرمان.

في المقابل، ذكرت تقارير الصحف الفرنسية أن مبابي يفضل التريث قبل الموافقة على عرض التجديد مع سان جيرمان، ويترقب ريال مدريد تطورات الملف ويأمل في الحصول على خدمات اللاعب لقيادة المشروع الجديد للفريق.