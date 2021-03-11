هجوم حاد واتهامات بـ"الخيانة" بعد تكرار الفشل الأوروبي.. ما مصير رونالدو مع يوفنتوس؟

عانى يوفنتوس من ليلة مؤلمة أول أمس الثلاثاء، لكن المشجع المحايد تمتع بمباراة رائعة في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام 10 لاعبين من بورتو، وبعد 120 دقيقة مثيرة كانت النتيجة خروجا مبكرا آخر لبطل إيطاليا من المسابقة.

وكلف الخروج أمام أولمبيك ليون -في الدور ذاته بالموسم الماضي- المدربَ السابق ماوريتسيو ساري منصبه، بينما قبل ذلك بعام واحد خسر فريق المدرب ماسيميليانو أليغري أمام أياكس أمستردام غير المرشح في دور الـ8.

ورغم أن أندريا بيرلو ثالث مدرب ليوفنتوس في 3 سنوات يتحمل بعض المسؤولية جراء الكارثة الأخيرة، لكن الصفحة الرئيسية لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" (Corriere dello Sport) -الصادرة أمس الأربعاء- وجهت الكثير من الغضب نحو كريستيانو رونالدو، حيث كتبت في عنوانها "خيانة رونالدو".

خطأ لا يغتفر

وأظهرت إعادة هدف سيرجيو أوليفيرا في الدقيقة 115 من ركلة حرة أن رونالدو أفسد الحائط الدفاعي بعد أن أدار ظهره لتسديدة لاعب بورتو المنخفضة، حيث سكنت شباك فويتشيخ تشيزني.

#دوري_أبطال_أوروبا ⚽️ ⚽️🥅 هدف ولا أجمل من سيرجيو أولفيرا يمر من جدار يوفي ومن رونالدو دون أن يتنبه الفريق الإيطالي لوضع لاعب على الأرض#beINUCL #UCL pic.twitter.com/5r5zCMD7hn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 9, 2021

وفي حديثه مع قناة "سكاي إيطاليا" (Sky Italia) قال مدرب يوفنتوس السابق فابيو كابيلو لقد "أدار رونالدو بالفعل ظهره قبل تسديد الكرة، هذا خطأ كبير".

وأضاف "عندما تكون ضمن الحائط الدفاعي تعلم أنه يمكن أن تتلقى ضربة قوية من التسديدة. هذا خطأ لا يغتفر، وليس لديه أي أعذار".

وتصدرت هذه الواقعة ما كان بالفعل أحد أسوأ مباريات اللاعب البالغ عمره 36 عاما مع النادي الذي يتخذ من مدينة تورينو مقرا له، حيث لم يتجاوز تقييمه في الصحف الإيطالية الكبرى 4.5 من 10.

وتتركز خيبة الأمل في رونالدو من حقيقة أن يوفنتوس دفع 100 مليون يورو (118.85 مليون دولار) لريال مدريد في 2018 للحصول على خدماته، من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا تحديدا.

وخسر يوفنتوس مرتين في نهائي دوري الأبطال خلال 4 سنوات قبل وصول قائد البرتغال، ويثق النادي في أن التعاقد مع الهداف التاريخي للمسابقة سيدفعه خطوة للأمام.

لكن الهزيمة أمام بورتو جعلت يوفنتوس يودع دوري الأبطال لأول مرة من دور الـ16 في عامين متتاليين.

وقال باولو كوندو المحلل في "سكاي إيطاليا" إن "عملية التعاقد مع رونالدو جاءت سلبية حتى الآن. تم التعاقد معه للمنافسة على أعلى مستوى في دوري الأبطال، لأن يوفنتوس قد فاز بالفعل بلقب الدوري مع لاعبين لم يكونوا جيدين أو باهظي الثمن".

وأضاف "تأهل الفريق لنهائي دوري الأبطال مرتين وخسر واحدة أمام ليونيل ميسي وأخرى أمام رونالدو، لذلك احتاج يوفنتوس التعاقد مع أحدهما للفوز باللقب. في آخر عامين أخفق زملاؤه، وهذا العام انهار هو أيضا".

قيمة مقابل سعر

وأنقذ رونالدو بمفرده يوفنتوس من الخروج من دور الـ16 في موسمه الأول، فأحرز ثلاثية أمام أتلتيكو مدريد، وقلب هزيمة مباراة الذهاب. وسجل المهاجم البرتغالي هدفين أمام ليون الموسم الماضي.

وكان التألق الفردي متوقعا منه في أوروبا عندما ضمه يوفنتوس بعقد ضخم لـ4 سنوات، لكن لم يكن هناك أي علامات على ذلك أمام بورتو.

ويجني رونالدو 31 مليون يورو في العام الواحد في يوفنتوس، وفق تقارير صحفية، وهو ما يزيد بواقع 23 مليون يورو على ماتيس دي ليخت ثاني أعلى لاعب أجرا في الفريق.

وثمة تكهنات بالفعل حول ما إذا كان يوفنتوس سيبيع رونالدو هذا الصيف عندما يدخل العام الأخير في عقده، وذلك بعد أن أعلن النادي نتائج مالية مثيرة للقلق الشهر الماضي.

ووصلت خسائر يوفنتوس إلى 113 مليون يورو في الفترة من يوليو/تموز حتى ديسمبر/كانون الأول 2020 في خضم أزمة كوفيد-19، مقابل 50.3 مليون يورو في الفترة نفسها من العام السابق.

وإذا رحل رونالدو، فمن الواضح أين يكمن المستقبل، حيث أحرز فيدريكو كييزا ثنائية رائعة أمام بورتو واستمتع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما بموسم أول رائع في تورينو منذ انتقاله من فيورنتينا.

ومع وجود لاعبين أمثال دي ليخت (21 عاما) وويستون ماكيني (22 عاما) وديان كولوسيفسكي (20 عاما) يلعبون بانتظام تحت قيادة بيرلو، فإن العمود الفقري لتشكيلة شابة ليوفنتوس موجود بالفعل عندما يقرر المضي قدما.