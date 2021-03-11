عزز ميلان الإيطالي حظوظه في التأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما انتزع تعادلا ثمينا 1-1 من ملعب مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي الخميس في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك خلال الشوط الأول من المباراة التي جرت تحت أمطار غزيرة في ملعب أولد ترافورد.

وفي الشوط الثاني بادر مانشستر يونايتد بالتسجيل عبر لاعبه الشاب أمادو ديالو في الدقيقة الـ50، لكن ميلان أحرز هدف التعادل عن طريق سيمون كايير في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأصبح يكفي ميلان التعادل السلبي في لقاء الإياب الذي سيقام بملعبه سان سيرو الأسبوع المقبل من أجل التأهل للدور القادم، فيما يتعين على مانشستر يونايتد الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1-1، لتفادي خطر الخروج المبكر من البطولة.

وفي مباريات أخرى جرت في نفس التوقيت فاز أياكس الهولندي 3-صفر على يونغ بويز السويسري، وتعادل سلافيا براغ التشيكي 1-1 مع غلاسكو الأسكتلندي، وتفوق فياريال الإسباني 2-صفر على دينامو كييف الأوكراني.