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بالفيديو- ضربة جزاء شاهدها الجميع إلا الحكام.. غوارديولا غاضب من الفار مجددا

العرقلة الواضحة من حارس المرمى لفودين (غيتي)
العرقلة الواضحة من حارس المرمى لفودين (غيتي)
ناصر صادق
11/3/2021-|آخر تحديث: 11/3/202110:25 AM (مكة المكرمة)

رغم فوزه الكبير فإن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لم يخف غضبه بعد حرمان فريقه من ركلة جزاء واضحة خلال الفوز على ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء.

ورغم أن الواقعة لم تؤثر على النتيجة -إذ انتصر سيتي 5-2 فتقدم بفارق 14 نقطة في الصدارة- لكن غوارديولا وصفها بأنها لا تصدق.

وكانت النتيجة التعادل 1-1 عندما سقط فيل فودين في تدخل مع أليكس مكارثي، بعدما أخفق حارس ساوثامبتون في إبعاد الكرة.

ولم يسقط فودين، لكنه فقد الأفضلية، ولم يحتسب الحكم جوناثان موس ركلة جزاء حتى بعد تدخل حكم الفيديو المساعد "فار".

ولم يعتبر الحكم أن مكارثي ارتكب خطأ رغم أن الإعادة تظهر عكس ذلك كما شاهدها الجميع، وهو ما يثير الجدل مجددا حول أخطاء الفار في البريميرليغ.

والحقيقة أن قرار الحكم جانبه الصواب تماما لعدة اعتبارات، أهمها أن فودين هو من لعب الكرة، ثم تم عرقلته بشكل "فاضح" من حارس المرمى، وهي عرقلة قد ترقى إلى التهور، مما يستوجب الإنذار كما تنص المادة 12 من قانون كرة القدم "الأخطاء وسوء السلوك".

وقد يكون مبرر الحكم في عدم احتسابه ضربة جزاء أن حارس المرمى لمس الكرة، وهو احتمال وارد، لكن مردود عليه، فإن لمس الحارس للكرة لا ينفي ارتكابه للعرقلة، لأنه لمس قدم فودين أولا وتسبب في عرقلته.

وحتى إن استطاع فودين الوقوف مجددا وعدم السقوط فذلك لا ينفي المخالفة، حيث لم يشترط القانون سقوط اللاعب لاحتساب مخالفة لصالحه.

وقال غوارديولا إن "الحكام محترفون، وعليهم القيام بواجبهم. نحن سعداء بالفوز 5-2، لكن في تلك اللحظة النتيجة كانت التعادل 1-1 في مباراة صعبة، وكان ساوثامبتون أفضل منا".

وأضاف أن "قرار عدم احتساب ركلة الجزاء لا يصدق، ولم أفهمه. ربما في يوم ما سيتم شرح اللوائح بشأن حكم الفيديو".

وتعرضت تقنية حكم الفيديو لانتقادات في الأسابيع الأخيرة بعد حرمان فولهام من هدف أمام توتنهام بسبب لمسة يد واضحة.

وتابع غوارديولا "هدف فولهام ضد توتنهام لم يُحتسب. ليس لي أي موقف ضد توتنهام، لكني لا أفهم كيف تم إلغاء الهدف. هناك أشياء لا أفهمها".

  • حكم دولي سابق

 

المصدر : الجزيرة + رويترز

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