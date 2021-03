بالفيديو- ضربة جزاء شاهدها الجميع إلا الحكام.. غوارديولا غاضب من الفار مجددا

رغم فوزه الكبير فإن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لم يخف غضبه بعد حرمان فريقه من ركلة جزاء واضحة خلال الفوز على ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء.

ورغم أن الواقعة لم تؤثر على النتيجة -إذ انتصر سيتي 5-2 فتقدم بفارق 14 نقطة في الصدارة- لكن غوارديولا وصفها بأنها لا تصدق.

وكانت النتيجة التعادل 1-1 عندما سقط فيل فودين في تدخل مع أليكس مكارثي، بعدما أخفق حارس ساوثامبتون في إبعاد الكرة.

ولم يسقط فودين، لكنه فقد الأفضلية، ولم يحتسب الحكم جوناثان موس ركلة جزاء حتى بعد تدخل حكم الفيديو المساعد "فار".

ولم يعتبر الحكم أن مكارثي ارتكب خطأ رغم أن الإعادة تظهر عكس ذلك كما شاهدها الجميع، وهو ما يثير الجدل مجددا حول أخطاء الفار في البريميرليغ.

@talksportdrive okay the ref missed it Adrian,but how can ANYONE have ANY faith in VAR when they don't see this as a pen? Absolutely scanderlous…BTW respect to Foden for not cheating and staying on his feet👏👏👏👏 pic.twitter.com/kn5MLhJH6t

والحقيقة أن قرار الحكم جانبه الصواب تماما لعدة اعتبارات، أهمها أن فودين هو من لعب الكرة، ثم تم عرقلته بشكل "فاضح" من حارس المرمى، وهي عرقلة قد ترقى إلى التهور، مما يستوجب الإنذار كما تنص المادة 12 من قانون كرة القدم "الأخطاء وسوء السلوك".

وقد يكون مبرر الحكم في عدم احتسابه ضربة جزاء أن حارس المرمى لمس الكرة، وهو احتمال وارد، لكن مردود عليه، فإن لمس الحارس للكرة لا ينفي ارتكابه للعرقلة، لأنه لمس قدم فودين أولا وتسبب في عرقلته.

وحتى إن استطاع فودين الوقوف مجددا وعدم السقوط فذلك لا ينفي المخالفة، حيث لم يشترط القانون سقوط اللاعب لاحتساب مخالفة لصالحه.

I know I’m late to the party on this one!

But can someone please explain to me. How this wasn’t a penalty ??

It’s ok, I’ll wait 🤨🤔 #VAR #Foden #MCISOU pic.twitter.com/B5RA7P8I2l

— Joe Thompson (@IAmJoeThompson) March 10, 2021