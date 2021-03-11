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شوطان بوجهين مختلفين.. كيف أنقذ بوتشيتينو سان جيرمان من ريمونتادا برشلونة؟

بوتشيتينو خاض أمس مباراته الثانية فقط بدوري الأبطال مع باريس سان جيرمان (غيتي)
بوتشيتينو خاض أمس مباراته الثانية فقط بدوري الأبطال مع باريس سان جيرمان (غيتي)
11/3/2021

نجح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في قيادة باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد إقصاء برشلونة أمس الأربعاء.

وضمن النادي الفرنسي بشكل كبير بطاقة العبور في مباراة الذهاب التي انتهت لصالحه 4-1 في برشلونة، غير أن الدخول القوي للنادي الكتالوني لمباراة الأمس والارتباك الذي ضرب صفوف الباريسيين أثار مخاوف من "ريمونتادا" جديدة تعيد ما حدث عام 2017 حين قلب النادي الكتالوني تأخره ذهابا 4-0 لفوز 6-1 إيابا.

وسنحت لبرشلونة 9 فرص محققة للتسجيل خلال الشوط الأول من مباراة أمس، وتألق حارس سان جيرمان كيلور نافاس بتصدياته التي أنقذت فريقه من هزيمة مبكرة.

وبدا أن الأوضاع تغيرت في الشوط الثاني، حيث تحكم سان جيرمان بشكل أفضل في اللعب، وتمكن من الصمود أمام برشلونة وإنهاء المباراة بالتعادل 1-1، وضمان التأهل 5-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونسبت الصحافة الفرنسية الفضل لبوتشيتينو في هذه العودة، وقالت إن المدرب الأرجنتيني فرض حالة استنفار مع دخول لاعبيه إلى غرفة الملابس وبدا في حالة غضب من أدائهم في الشوط الأول، واستعان بلقطات فيديو لتوجيه رسائل محددة.

وأبرز المدرب أخطاء اللاعبين في التمركز والمراقبة، وانتقد أداء المدافعين وقدم النصائح اللازمة لتعديل الأمور في الشوط الثاني.

ورغم أن خطة المدرب الأرجنتيني نجحت أمس، فإنها تظهر أن الفريق لا يزال بحاجة إلى العمل من أجل الوصول إلى مستوى أفضل يسمح له بالتقدم في الأدوار المقبلة، ومواصلة رحلة البحث عن اللقب الأغلى على مستوى مسابقات الأندية.

المصدر : مواقع إلكترونية

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