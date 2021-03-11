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تخلى عنهما برشلونة وريال مدريد.. سواريز ويورنتي يمهدان طريق الليغا لأتلتيكو

يورنتي (يمين) ترك ريال مدريد صيف 2019 وسواريز غادر برشلونة الصيف الماضي (غيتي)
يورنتي (يمين) ترك ريال مدريد صيف 2019 وسواريز غادر برشلونة الصيف الماضي (غيتي)
11/3/2021

يبدو أن الأورغوياني لويس سواريز والإسباني ماركوس يورنتي اللذين تخلى عنهما برشلونة وريال مدريد على الترتيب، يريدان إثبات أن البرسا والملكي ارتكبا خطأين جسيمين عندما تخليا عنهما لصالح أتلتيكو مدريد.

فاللاعبان يقدمان موسما استثنائيا مع "الروخيبلانكوس" وباتا عنصرين أساسيين في تشكيلة دييغو سيميوني الذي يتصدر جدول ترتيب الليغا بفارق 6 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني و8 عن الريال الثالث.

وتشير الأرقام إلى أن هذا الثنائي هو من بين الأفضل في البطولة الإسبانية هذا الموسم، إذ سجل سواريز 18 هدفا -يحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارق هدف عن ليونيل ميسي- وصنع هدفين آخرين، في حين سجل يورنتي 9 أهداف وصنع 8 أخرى.

وكان اللاعبان قادا فريقيهما أمس لفوز صعب على أتلتيك بلباو 2-1، إذ سجل يورنتي الهدف الأول لأتلتيكو وتكفل سواريز بالثاني من ركلة جزاء.

يذكر أن سواريز (34 عاما) استغنى عنه برشلونة الصيف الماضي مجانا، في حين انتقل يورنتي (26 عاما) -خريج أكاديمية الريال- إلى "الأتلتي" صيف 2019 بعقد يمتد 5 سنوات وفي صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو.

المصدر : مواقع إلكترونية

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بند سري في عقد سواريز

عندما ضم أتلتيكو مدريد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز من برشلونة الصيف الماضي، أمضى “الأتلتي” وقتا طويلا لصياغة بنود عقد اللاعب الذي يمتد لعامين.

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عندما وصل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد الصيف الماضي، انقسمت الآراء بشأن إمكانية نجاحه، لكنه تخطى التوقعات ووصل لذروة تألقه، ليقترب بفريقه من حلم التتويج بلقب الليغا، ويتفوق على القناص ليونيل ميسي.

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