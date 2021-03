بالفيديو- الحارس الأمين.. نافاس أنقذ سان جيرمان من 9 أهداف لبرشلونة

بدا باريس سان جيرمان مهتزا، خلال إكمال تفوقه 5-2 على برشلونة في النتيجة الإجمالية ليتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن الحارس كيلور نافاس ظل ثابتا ليبدد أي مخاوف بتكرار ريمونتادا 2017 المؤلمة.

وقبل انتهاء الشوط الأول، نال برشلونة ركلة جزاء كانت ستمنحه التقدم 2-1 ليصبح على بعد هدفين من معادلة نتيجة الذهاب 4-1 في كامب نو، والوصول لوقت إضافي.

وكان حلما صعب المنال تكرار انتفاضة 2017، حين فاز برشلونة 6-1 على سان جيرمان ليعوض خسارته بـ 4 أهداف نظيفة في ذهاب دور 16.

يقول رونالد كومان مدرب برشلونة "كنا نستحق نتيجة أكبر لهذا الجهد حقا، وعلى الأقل كان يجب أن نتقدم 2-1 في الشوط الأول، وإذا تقدمنا قبل الاستراحة كان يمكن أن يكون الشوط الثاني مختلفا".

لكن نافاس تصدى لركلة ليونيل ميسي قبل أن تصطدم الكرة بالعارضة وتبتعد عن المرمى، ليحتاج الزوار إلى 3 أهداف في الشوط الثاني.

