بالفيديو- الحارس الأمين.. نافاس أنقذ سان جيرمان من 9 أهداف لبرشلونة

بدا باريس سان جيرمان مهتزا، خلال إكمال تفوقه 5-2 على برشلونة في النتيجة الإجمالية ليتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن الحارس كيلور نافاس ظل ثابتا ليبدد أي مخاوف بتكرار ريمونتادا 2017 المؤلمة.

وقبل انتهاء الشوط الأول، نال برشلونة ركلة جزاء كانت ستمنحه التقدم 2-1 ليصبح على بعد هدفين من معادلة نتيجة الذهاب 4-1 في كامب نو، والوصول لوقت إضافي.

وكان حلما صعب المنال تكرار انتفاضة 2017، حين فاز برشلونة 6-1 على سان جيرمان ليعوض خسارته بـ 4 أهداف نظيفة في ذهاب دور 16.

يقول رونالد كومان مدرب برشلونة "كنا نستحق نتيجة أكبر لهذا الجهد حقا، وعلى الأقل كان يجب أن نتقدم 2-1 في الشوط الأول، وإذا تقدمنا قبل الاستراحة كان يمكن أن يكون الشوط الثاني مختلفا".

لكن نافاس تصدى لركلة ليونيل ميسي قبل أن تصطدم الكرة بالعارضة وتبتعد عن المرمى، ليحتاج الزوار إلى 3 أهداف في الشوط الثاني.

Keylor Navas

The GOAT

ONCE A MADRIDISTA ALWAYS A MADRIDISTA‼️ pic.twitter.com/TpjOcOhHTO — 〽️IGUEL (@_mvnzi_) March 11, 2021

وتوج حارس كوستاريكا (نافاس) بـ 3 ألقاب متتالية في دوري الأبطال مع ريال مدريد بين 2016 و2018، وأظهر مجددا أنه الحارس الملائم لسان جيرمان حين منع عثمان ديمبلي من التسجيل مرتين في أول 25 دقيقة، وتصدى لـ 9 محاولات لهز شباكه من نجوم برشلونة طيلة اللقاء.

Amen pic.twitter.com/HXnnIWP6my — Culte de San Navas (@Benj_Roll) March 11, 2021

وأضاف كومان "حارسهم كان أفضل لاعب في المباراة".

ولم تهتز شباك نافاس إلا بتسديدة ميسي الصاروخية من مسافة بعيدة في أعلى زاوية بالمرمى في الدقيقة 37، بعد أن وضع كيليان مبابي سان جيرمان في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 31 عكس سير اللقاء.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان "أظهر نافاس قدراته مجددا، وهو حارس بأعلى مستوى وأحد أفضل حراس العالم".

كما كال لاعب الوسط ماركو فيراتي المديح لنافاس أيضا.

وقال اللاعب الإيطالي "فعل ذلك مجددا. فاز بدوري الأبطال 3 مرات مع ريال مدريد وأثبت اليوم أنه حارس عظيم ونحن سعداء بوجوده في باريس".

وتألق نافاس مع سان جيرمان في موسم 2020-2021، حيث لعب 29 مباراة وتلقى 19 هدفا وحافظ على شباكه دون أهداف في 15 مباراة.