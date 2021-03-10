يوم ميلاد شقيقته.. الموعد الرسمي لغياب نيمار عن المباريات

بات الحديث عن يوم ميلاد رافائيلا شقيقة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان مادة للتنمر والسخرية، ودفع كثيرين لطرح علامات استفهام حول غياب نيمار للإيقاف أو الإصابة عن مباريات توافق 11 مارس/آذار من كل عام، وهل كانت فعلا مصادفة تكررت في 6 أعوام؟

وكانت جماهير باريس سان جيرمان خاصة وكرة القدم عامة تأمل رؤية نيمار يلعب ضد صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويواجه فريقه السابق برشلونة الليلة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن آمالهم تبخرت بعد الإعلان عن أنه لم يتعاف بعد بشكل كامل من إصابة ألمت به قبل أسابيع.

والملفت في الأمر أن الموعد الرسمي لغياب نيمار عن مباريات تسبق أو تلي 11 مارس/آذار تكرر 6 مرات:

2015: غياب بسبب الإيقاف

2016: غياب بسبب الإيقاف

2017: غياب بسبب الإصابة

2018: غياب بسبب الإصابة

2019: غياب بسبب الإصابة

2021: غياب بسبب الإصابة

يذكر أن سان جيرمان فاز 4-1 على برشلونة بالكامب نو في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم.