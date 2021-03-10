أوليفيرا يغتال أحلام رونالدو.. شاهد بورتو بـ10 لاعبين يقصي يوفنتوس من ثمن نهائي أبطال أوروبا

لم تكن الصدفة وراء تحقيق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا غير مسبوق لأي بطل رياضي بوصوله لنصف مليار متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، بل لأسباب كثيرة وصلت بشعبيته لهذه الدرجة الخرافية.
خرج فريق يوفنتوس الإيطالي من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم فوزه على ضيفه بورتو البرتغالي 3-2 مساء الثلاثاء في مباراة الإياب، حيث استفاد الضيف من قاعدة التسجيل خارج ملعبه بعد فوزه ذهابا 2-1.
افتتح سيرجيو أوليفيرا أهداف المباراة بتسجيله لبورتو من ضربة جزاء في الدقيقة 19، وتعادل فيدريكو كييزا ليوفنتوس في الدقيقة 49 وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 63.
كييزا يبقي آمال اليوفي بعد إحرازه هدف التعادل في د.49#beINUCL #UCL pic.twitter.com/WI5kV0g6W2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 9, 2021
ورغم النقص العددي للضيوف منذ الدقيقة 54 بعد طرد مهدي طارمي، لم يتمكن يوفنتوس من حسم النتيجة لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالفوز 2-1 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالبرتغال، ليحتكم الفريقان لوقت إضافي على شوطين.
وعقد أوليفيرا الأمور على بطل إيطاليا بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 115، ورغم ترجيح أدريان رابيو النتيجة لليوفي بعدها بدقيقتين فقط فإن الفوز 3-2 لم يكن كافيا للعبور بالفريق للدور ربع النهائي.
⚽️🥅 هدف ولا أجمل من سيرجيو أولفيرا يمر من جدار يوفي ومن رونالدو دون أن يتنبه الفريق الإيطالي لوضع لاعب على الأرض#beINUCL #UCL pic.twitter.com/5r5zCMD7hn
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 9, 2021
وبذلك تكون النتيجة النهائية للمباراة التعادل 4-4، لكن بورتو سجل هدفين خارج ملعبه فيما سجل يوفنتوس هدفا واحدا في البرتغال، ليتأهل بورتو مستفيدا من قاعدة التسجيل أكثر خارج ملعبه، ويغتال أحلام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه في اليوفي بالبطولة الأوروبية التي كانوا يمنون النفس بالفوز بها.