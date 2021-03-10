أوليفيرا يغتال أحلام رونالدو.. شاهد بورتو بـ10 لاعبين يقصي يوفنتوس من ثمن نهائي أبطال أوروبا

خرج فريق يوفنتوس الإيطالي من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم فوزه على ضيفه بورتو البرتغالي 3-2 مساء الثلاثاء في مباراة الإياب، حيث استفاد الضيف من قاعدة التسجيل خارج ملعبه بعد فوزه ذهابا 2-1.

افتتح سيرجيو أوليفيرا أهداف المباراة بتسجيله لبورتو من ضربة جزاء في الدقيقة 19، وتعادل فيدريكو كييزا ليوفنتوس في الدقيقة 49 وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 63.

ورغم النقص العددي للضيوف منذ الدقيقة 54 بعد طرد مهدي طارمي، لم يتمكن يوفنتوس من حسم النتيجة لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالفوز 2-1 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالبرتغال، ليحتكم الفريقان لوقت إضافي على شوطين.

وعقد أوليفيرا الأمور على بطل إيطاليا بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 115، ورغم ترجيح أدريان رابيو النتيجة لليوفي بعدها بدقيقتين فقط فإن الفوز 3-2 لم يكن كافيا للعبور بالفريق للدور ربع النهائي.

#دوري_أبطال_أوروبا ⚽️ ⚽️🥅 هدف ولا أجمل من سيرجيو أولفيرا يمر من جدار يوفي ومن رونالدو دون أن يتنبه الفريق الإيطالي لوضع لاعب على الأرض#beINUCL #UCL pic.twitter.com/5r5zCMD7hn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 9, 2021

وبذلك تكون النتيجة النهائية للمباراة التعادل 4-4، لكن بورتو سجل هدفين خارج ملعبه فيما سجل يوفنتوس هدفا واحدا في البرتغال، ليتأهل بورتو مستفيدا من قاعدة التسجيل أكثر خارج ملعبه، ويغتال أحلام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه في اليوفي بالبطولة الأوروبية التي كانوا يمنون النفس بالفوز بها.