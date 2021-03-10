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مسيرة في الأرجنتين تطلب العدالة لمارادونا

أحد المعجبين خلال جنازة مارادونا (رويترز)
أحد المعجبين خلال جنازة مارادونا (رويترز)
10/3/2021

يعتزم الأرجنتينيون الخروج إلى الشوارع اليوم، الأربعاء، للمطالبة بما يصفونها بالعدالة للاعب كرة القدم الراحل دييغو مارادونا، الذي أثارت وفاته في نوفمبر/تشرين الثاني تحقيقات بشأن كيفية حدوث الوفاة، وما إذا كان هناك إهمال في رعايته طبيا.

وقال المنظمون في مواد نشروها بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج للمسيرة "لم يمت.. قتلوه"، و"العدالة لدييغو. المحاكمة والعقاب للجناة".

وتنطلق المسيرة في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت غرينيتش) من عند المسلة الشهيرة بوسط بوينس آيرس.

ويعتبر مارادونا، الذي فاز ببطولة كأس العالم مع الأرجنتين، أحد أبرز لاعبي كرة القدم على مدى تاريخها، ويحظى بمكانة رفيعة في بلده رغم مشكلاته الطويلة مع المخدرات وإدمان الكحوليات وضعف صحته.

واجتمعت لجنة طبية، تشكلت بناء على طلب وزارة العدل، يوم الاثنين، لتحليل وفاة مارادونا. وكان اللاعب السابق، الذي فاز بكأس العالم عام 1986، يعاني من مشكلات صحية خطيرة، ويتعافى من جراحة بالمخ، عندما توفي في ضواحي بوينس آيرس.

ويبحث المحققون بشأن ما إذا كان أفراد من الفريق الطبي لمارادونا لم يتعاملوا بشكل صحيح مع النجم الراحل، الذي لعب لأندية مختلفة بأنحاء العالم منها نابولي وبرشلونة وبوكا جونيورز

المصدر : وكالات

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