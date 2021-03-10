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غلطة سراي التركي ينهي ارتباطه بالمغربي يونس بلهندة

بلهندة (يسار) سجل 22 هدفا في 131 مباراة مع غلطة سراي (الأناضول)
بلهندة (يسار) سجل 22 هدفا في 131 مباراة مع غلطة سراي (الأناضول)
10/3/2021

أنهى نادي غلطة سراي التركي تعاقده مع لاعب الوسط المغربي يونس بلهندة من طرف واحد؛ بسبب "الإساءة لصورة النادي" و"إهانة" أعضاء بمجلس الإدارة خلال مقابلة صحفية.

وأفاد النادي في بيان اليوم، الأربعاء، أنه اتخذ القرار بسبب تصريحات اللاعب المغربي عقب مباراة فريقه الأخيرة في الدوري ضد منافسه سيواس سبور، الأحد.

وانتقد بلهندة بشدة أرضية ملعب فريقه ومجلس إدارة النادي عقب المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وقال إن المديرين التنفيذيين للنادي اكتفوا بمشاهدة تعثر اللاعبين على أرضية الملعب المبللة والموحلة، وأكد أن أرضية ملعب التدريبات أفضل من أرضية ملعب "تورك تيليكوم" معقل غلطة سراي، وهو ما يمنع اللاعبين من تقديم أداء جيد في المباريات.

وأضاف بيان غلطة سراي أن تصريحات بلهندة "ألحقت الضرر بصورة النادي، وسمعة واحترام أعضاء مجلس الإدارة". وقال إن اللاعب "تصرف بشكل مخالف للاتفاق وقواعد الانضباط الداخلية في النادي مرات عديدة سابقا، ما جعل العلاقة بين اللاعب والنادي تصل مستوى لا يطاق".

وأوضح أن النادي فسخ عقد اللاعب اعتبارا من اليوم الأربعاء، "بشكل أحادي الجانب، ولسبب وجيه، بموجب المادة الـ14 من لوائح الفيفا القانونية للاعبين المحترفين".

وسجل بلهندة (31 عاما) 22 هدفا خلال 131 مباراة خاضها منذ انضمامه لغلطة سراي في 2017.

المصدر : وكالات

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