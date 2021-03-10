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شاهد- "عصر هالاند".. الأرقام القياسية تتهاوى أمام النجم النرويجي

هالاند سجل ثنائية في مرمى إشبيلية (غيتي)
هالاند سجل ثنائية في مرمى إشبيلية (غيتي)
10/3/2021

بثنائيته التي سجلها النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف بروسيا دورتموند في مرمى إشبيلية في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ فإنه حقق عدة أرقام قياسية.

إذ أصبح أسرع لاعب يصل إلى 20 هدفا في المسابقة القارية الأم، وهو أصغر لاعب يحقق ذلك.

وساعدت ثنائية هالاند فريقه دورتموند في التعادل 2-2 في الإياب، ليتأهل بالتالي إلى دور الثمانية بالتفوق 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويعيش المهاجم النرويجي (20 عاما) حالة تألق، واحتاج إلى 14 مباراة فقط للوصول إلى 20 هدفا في المسابقة، وهو ما يقل بـ10 مباريات عن الرقم القياسي السابق لهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

كما أن هالاند أصغر بأكثر من عام عن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان عندما وصل إلى هذا الرقم قبل عيد ميلاده 22.

وسجل هالاند 10 أهداف في 6 مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم.

وبالنسبة لدورتموند، فإن التفوق في مجموع المباراتين جعله يبلغ دور الثمانية لأول مرة في 4 سنوات، ويبدو هالاند متعطشا لتسجيل المزيد من الأهداف.

وقال هالاند "لقد كانت مباراة صعبة، وأشعر بالإرهاق الآن، لكن تنتابني مشاعر رائعة بضمان الوجود في الدور التالي. كانت مباراة مجنونة وحققنا فوزا مجنونا".

وأضاف "كنا ندرك أن المنافس سيلعب بمنتهى القوة، لكن عندما سجلنا هدفا احتاج المنافس إلى 3 أهداف. كان التقدم 1-صفر مع الوصول إلى الاستراحة يمثل شيئا رائعا، وسجلت هدفا جميلا".

وجاء هدف هالاند الأول بعد متابعة لكرة عرضية من مدى قريب من ماركو رويس.

لكن الهدف الثاني سجله من ركلة جزاء أعاد تنفيذها بعدما أنقذ الحارس ياسين بونو المحاولة الأولى.

واحتسبت ركلة الجزاء بشكل مثير للجدل، وبعد مناقشة طويلة مع حكم الفيديو المساعد بسبب وجود خطأ لمصلحة هالاند قبلها بدقائق.

وسجل هالاند بذلك هدفين في كل مباراة من آخر 4 مباريات له في دوري الأبطال.

المصدر : وكالات

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