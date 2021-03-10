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شاهد-ما لم تلتقطه الكاميرات.. استفزاز متبادل بين هالاند والحارس المغربي بونو

هالاند يحتفل بتسجيله ركلة الجزاء أمام بونو (الأوروبية)
هالاند يحتفل بتسجيله ركلة الجزاء أمام بونو (الأوروبية)
10/3/2021-|آخر تحديث: 10/3/202102:29 PM (مكة المكرمة)

مع الدقائق الأولى للشوط الثاني من مواجهة دورتموند وإشبيلية، احتسب الحكم التركي كونيت شاكير ركلة جزاء مثيرة للجدل للفريق الألماني تقدّم لتنفيذها النجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

غير أن هالاند -الذي كان قد سجل الهدف الأول لفريقه- فشل في ترجمة الركلة إلى هدف بعد ما تصدى لها المغربي ياسين بونو حارس الفريق الأندلسي الذي ذهب مباشرة إلى هالاند واستفزّه.

بونو (يسار) يستفز هالاند بعد تصديه لركلة الجزاء (غيتي)

 

لكنّ الحكم التركي -بعد إشارة من حكم "الفار"- طالب بإعادة ركلة الجزاء، بسبب تحرك بونو عن خط المرمى قبل أن يسدد هالاند الذي نجح بتحويلها إلى هدف، وردّ الصاع صاعين لبونو بالاحتفال أمامه، الأمر الذي أثار بلبلة بين لاعبي الفريقين.

وعن اللقطة يقول هالاند "أهدرت ركلة الجزاء الأولى ولو وقف (الحارس) على خط المرمى لسجلت الهدف كما حدث في الركلة الثانية".

وتابع "كنت أشعر ببعض التوتر عند تنفيذ ركلة الجزاء للمرة الثانية، لكنني كنت أعرف أنه سيكون من الرائع أن أضيف الهدف الثاني".

يذكر أن دورتموند تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم تعادله مع ضيفه إشبيلية 2-2 في إياب ثمن النهائي، وذلك لفوزه ذهابا 3-2.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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