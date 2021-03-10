قاد النجم الجزائري رياض محرز مانشستر سيتي للعودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل هدفين في الفوز الكبير على ساوثهامبتون 5-2 الأربعاء في مباراة تم تقديمها من المرحلة الـ33 للمسابقة.

وافتتح دي بروين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الـ15، قبل أن يتعادل جيمس وارد براوس لساوثهامبتون في الدقيقة الـ21 من ركلة جزاء.

وأعاد محرز التقدم لسيتي بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ40، ثم أضاف زميله الألماني إيلكاي غوندوغان الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، بعد متابعة كرة مرتدة من القائم سددها محرز.

#الدوري_الإنكليزي_الممتاز 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 مانشستر سيتي يعزز ريادته في ليلة تألق رياض محرز ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#beINPLhttps://t.co/n5pL63NTsh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 10, 2021

وواصل محرز تألقه بعدما سجل الهدف الرابع لسيتي في الدقيقة الـ55، لكن سرعان ما قلص ساوثهامبتون الفارق عقب إحراز تشي آدامز هدفا ثانيا للضيوف في الدقيقة التالية.

وعاد دي بروين لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الخامس لفريقه وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الـ59، ليعيد مانشستر سيتي البسمة إلى وجوه جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق 2-صفر أمام ضيفه مانشستر يونايتد في لقائه الماضي بالبطولة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 68 نقطة من 29 مباراة، ليعزز موقعه في الصدارة، متفوقا بفارق 14 نقطة على أقرب ملاحقيه جاره اللدود مانشستر يونايتد الذي خاض 28 مباراة.

في المقابل، تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 33 نقطة في المركز الـ14 بترتيب المسابقة.