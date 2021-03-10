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عودة الطيور المهاجرة.. لاعبون ومدربون يتخلون عن ملايين الصين

هامشيك أحدث اللاعبين العائدين من الصين (غيتي)
هامشيك أحدث اللاعبين العائدين من الصين (غيتي)
10/3/2021

يبدو أن هجرة لاعبي ومدربي كرة القدم إلى الصين بدأت تأخذ منحى معاكسا، بعدما غادرها أكثر من لاعب ومدرب في الآونة الأخيرة، فمنهم من عاد إلى أوروبا أو إلى بلاده.

البداية كانت مع البلجيكي يانيك كاراسكو الذي عاد إلى فريقه أتلتيكو مدريد، بعد عامين قضاهما في فريق "داليان برو" المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم.

وتخلى كاراسكو عن راتب سنوي مع الفريق الصيني يصل إلى 10 ملايين يورو.

وأكد الفريق نفسه اليوم أن السلوفاكي ماريك هامشيك لن يعود للنادي، بعدما أنهي التعاقد بينهما بالتراضي.

وانضم هامشيك إلى غوتنبرغ السويدي أمس الثلاثاء بعقد قصير الأجل حتى أغسطس/آب، وكشف داليان أن فترة اللاعب (33 عاما) المحبطة في الصين انتهت.

وانتقل هامشيك إلى الصين في 2019 مقابل راتب سنوي يصل إلى 9 ملايين يورو، لكنه عجز عن ترك بصمة بارزة، وفشل داليان في المنافسة على لقب الدوري.

وأحرز هامشيك 5 أهداف في 45 مباراة، وقدّم تمريرتين حاسمتين فقط، وكافح الفريق لتجنب الهبوط العام الماضي.

ولحق لاعب وسط نابولي السابق بالمدرب رفائيل بينتيز في الرحيل عن داليان، بعد استقالة مدرب ليفربول وريال مدريد السابق في يناير/كانون الثاني بسبب تبعات كوفيد-19.

وحصل المدرب على راتب ضخم وصل إلى 15 مليون يورو مع داليان برو، لكن الفشل كان عنوان تجربته.

وفي عودة أخرى إلى الديار، ضمّ نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، المهاجم المخضرم جيفانيلدو فييرا دي سوزا، الشهير بـ"هالك" والذي سيعود إلى كرة القدم في بلاده بعد 4 سنوات قضاها في نادي "شنغهاي سيبغ" الصيني، وكان يتقاضى فيه نحو 20 مليون يورو سنويا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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