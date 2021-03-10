"الملك" بيليه.. اسم ملعب "ماراكانا" الجديد

اقترب ملعب ماراكانا الشهير في البرازيل من الحصول على اسم جديد بعد تصويت للهيئة التشريعية لولاية ريو دي جانيرو، يوم الثلاثاء، بتغيير اسمه إلى "إديسون أرانتيس دو ناسيمينتو-إستاد ري بيليه".

وشارك بيليه (80 عاما) في هذا الملعب الشهير مرات عدة مع البرازيل، وسجل هدفه رقم ألف هناك عام 1969 عندما كان يلعب مع سانتوس أمام فاسكو دا غاما في مباراة محلية.

وقال المسؤول عن مشروع تغيير الاسم "إنه تكريم مستحق لرجل يعرفه العالم كله بسبب إرثه في كرة القدم البرازيلية، وبسبب خدماته المقدمة إلى بلادنا". وكلمة (ري) تعني الملك بالبرتغالية.

واستضاف هذا الملعب نهائي كأس العالم عام 1950 وعام 2014 إلى جانب افتتاح أولمبياد ريو عام 2016، ويحمل منذ مدة طويلة اسم "ماريو فيليو" وهو الصحفي الذي ساعد على إنشائه في أربعينيات القرن الماضي.

وقالت الهيئة التشريعية إن اسم ملعب كرة القدم سيتغير لكن المجمع الرياضي الشامل حول الملعب يمكن أن يحتفظ باسمه الحالي.

ويطلق أغلب البرازيليين على الملعب "ماراكانا" نسبة إلى المنطقة الكائن فيها.

وتتبقى خطوة واحدة قبل تغيير الاسم بشكل نهائي وهي الحصول على موافقة حاكم ولاية "ريو".