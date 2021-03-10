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اغتصاب وضرب وإذلال.. تأكيد عقوبة السجن 9 سنوات على النجم البرازيلي روبينيو

روبينيو متهم بالمشاركة في اغتصاب جماعي وقع في إيطاليا عام 2013 (الأناضول-أرشيف)
روبينيو متهم بالمشاركة في اغتصاب جماعي وقع في إيطاليا عام 2013 (الأناضول-أرشيف)
10/3/2021

أكدت محكمة الاستئناف في ميلانو الحكم بالسجن 9 سنوات على البرازيلي روبينيو، المهاجم السابق لريال مدريد وميلان ومانشستر سيتي.

وحُكم على روبينيو (37 عامًا) -الذي أدين بارتكاب "جريمته" عام 2017- في ديسمبر/كانون الأول 2020، لمشاركته في اغتصاب جماعي وقع في إيطاليا عام 2013.

وقررت المحكمة أن روبينيو "ضرب" و"أذل بوحشية" فتاة ألبانية كانت تحتفل وقتها بعيد ميلادها 23 ليلة الحادثة في مكان مشهور في ميلانو، حسب ما أوردته صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية (La Repubblica).

وأمام روبينيو 45 يومًا للاستئناف أمام محكمة النقض العليا، وهي أعلى محكمة استئناف، أو محكمة الملاذ الأخير في إيطاليا.

وآخر فريق انضم له روبينيو سانتوس البرازيلي، ويعيش حاليا هناك، ومن المعروف أن البرازيل لا تسلم مواطنيها، وهذا يعني أنه لن تتم معاقبة الدولي البرازيلي السابق.

وعلق النادي البرازيلي عقده مع روبينيو بعد إدانته بهذه القضية بعد إنهاء إحدى الشركات الراعية علاقتها بسانتوس بسبب العقد الذي وقعه الأخير مع روبينيو، غير أن رئيس نادي سانتوس أكد أنه في حال أثبتت التهمة على روبينيو، فعقده سيلغى.

وأكد روبينيو براءته مرارا، وآخرها كانت في مقابلة مع إحدى المحطات البرازيلية نهاية العام المنصرم، معتبرا أنه تحدث فقط مع الفتاة وعاد لمنزله، وأصدقاؤه لم يغتصبوها بل كان كل شيء بالتراضي، قبل أن يصر على أنه لا يستطيع التحدث نيابة عنهم.

المصدر : الصحافة الإسبانية + الصحافة البريطانية

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إعارة روبينيو إلى سانتوس

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن مهاجمه البرازيلي روبينيو سينضم إلى نادي سانتوس البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

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لو سئل مهاجم المنتخب البرازيلي روبينيو عن هوية المنتخب الذي يريد أن يقابله في الدور الثاني من منتخبات المجموعة الثامنة، لاختار من دون تردد منتخب تشيلي الذي سيلتقيه اليوم على ملعب إيليس بارك في جوهانسبرغ ضمن مونديال جنوب أفريقيا.

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أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميا ضم مهاجم المنتخب البرازيلي ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي روبينيو لعقد يمتد أربع سنوات مقابل 15 مليون يورو (19.25 مليون دولار).

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