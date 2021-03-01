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ليفربول لن يفرط فيه.. كالديرون: صلاح لاعب عظيم ومطلوب في ريال مدريد

صلاح يتصدر هدافي البريميرليغ (غيتي)
صلاح يتصدر هدافي البريميرليغ (غيتي)
1/3/2021-|آخر تحديث: 1/3/202103:47 PM (مكة المكرمة)

تحدث رئيس نادي ريال مدريد السابق، رامون كالديرون، عن إمكانية تعاقد الملكي مع النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال كالديرون -في لقاء مع قناة تلفزيونية مصرية- أمس الأحد، إن محمد صلاح لاعب عظيم وهداف رائع، وساعد ليفربول بكل ما لديه، وأسهم في فوز الريدز بكثير من البطولات المحلية والأوروبية.

وأضاف "أعتقد أن ليفربول لن يفرط بصلاح، والمشكلة تكمن في حجم وقيمة النجم المصري التي سيطلبها ليفربول حال قرر الرحيل؛ لأنه لاعب في غاية الأهمية بالنسبة للفريق الإنجليزي".

وأشار كالديرون إلى أن صلاح مطلوب في ريال مدريد، لكن المبالغ الطائلة التي ستُطلب ربما تعيق مثل هذه الصفقة، لافتًا إلى أن لاعبًا مثل صلاح سيكون صفقة ناجحة لأي فريق في أوروبا سواء في ريال مدريد أو في أي ناد غيره.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا، وبفارق هدفين عن برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد.

وكان صلاح فتح الباب قبل عدة أسابيع للرحيل عن الريدز في تصريحات صحفية لم يستبعد فيها الانتقال إلى أحد عمالقة الدوري الإسباني، وهو ما تسبب في هجوم جماهير ليفربول عليه.

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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