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قاب قوسين من لقب الهداف التاريخي لأبطال آسيا.. ديان يسير على درب إبراهيموفيتش

ديان يحاول استنساخ تجربة إبراهيموفيتش (غيتي)
ديان يحاول استنساخ تجربة إبراهيموفيتش (غيتي)
1/3/2021

أحرز ديان داميانوفيتش (39 عاما) الكثير من الأهداف في شتى أنحاء آسيا طوال 15 عاما ومع اقتراب مسيرته من نهايتها أصبح المهاجم القادم من الجبل الأسود يركز على تحقيق هدفه الأكبر، وهو التتويج بلقب الهداف التاريخي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولا يحتاج اللاعب الذي يشار إليه فقط باسم ديان إلا لهدفين فقط لتجاوز هداف كوريا الجنوبية المعتزل لي دونغ-غوك وينفرد بصدارة القائمة.

وتماما مثل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فإن ديان سيكمل عامه 40 في وقت لاحق من العام الجاري، وهو يتفق تماما مع الرأي القائل إن التقدم في العمر ليس له تأثير كبير في القدرة على هز الشباك.

وقال ديان لرويترز عن ذلك "عندما يعتقد الناس أنك لا تستطيع الاستمرار وينظرون إلى بطاقة هويتك وعمرك متجاهلين الأداء على أرض الملعب، فإن هذا يحفزني بصورة أكبر على أن أثبت لهم أن العمر هو مجرد رقم".

وأضاف "لست الوحيد الذي يثبت هذا. فعندما يستطيع إبراهيموفيتش إحراز أكثر من 15 هدفا في الدوري الإيطالي، فإنني أستطيع تحقيق ذلك في آسيا".

وتابع ديان "يشكل هذا حافزا إضافيا بالنسبة لي للقول إن عليهم عدم النظر إلى العمر بل إلى الأداء على أرض الملعب".

ويحتل ديان المركز الثاني في قائمة هدافي دوري أبطال آسيا برصيد 36 هدفا، متفوقا بفارق كبير على ملاحقه المباشر إلكيسون لاعب قوانغتشو إيفرغراند الصيني الذي أحرز 29 هدفا.

وانضم ديان الذي حقق مسيرة ناجحة للغاية في كوريا الجنوبية إلى نادي كيتشي بطل هونغ كونغ، وسينافس معه في دوري أبطال آسيا عند استئناف البطولة في أبريل/نيسان المقبل.

ولم يسبق لداميانوفيتش التتويج بلقب دوري أبطال آسيا لكنه اقترب من ذلك في 2013 عندما قاد سول إلى النهائي قبل الخسارة أمام قوانغتشو إيفرغراند.

المصدر : رويترز

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