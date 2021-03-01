البث الحي
كرة قدم

سيهبط للدرجة الثانية.. هجوم إلكتروني على تعيين ميدو مستشارا فنيا لنادي بيراميدز المصري

ميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس" (مواقع التواصل)
ميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس" (مواقع التواصل)
1/3/2021

أثار تعيين لاعب كرة القدم المصري السابق أحمد حسام "ميدو" مستشارا فنيا ومتحدثا رسميا لنادي بيراميدز المنافس بالدوري المحلي الممتاز جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورحب بيراميدز على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر بلاعب الزمالك السابق ميدو بنشر صور له من حضوره الأول لتدريبات الفريق الذي يحتل المركز السابع في ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وعلى العكس تماما، تعرض ميدو إلى هجوم كبير من نشطاء وإعلاميين رياضيين على موقع تويتر، بسبب إصراره على تولي أي منصب رياضي حتى لو كان شكليا مثل منصب المستشار.

وفي الوقت الذي أشار البعض إلى تاريخ ميدو الكبير على المستوى الاحترافي الأوروبي هاجمته الأغلبية، متهمة إياه بعدم تحقيق أي بطولة خلال مشواره الاحترافي أو أي نجاح كمدرب رغم حصوله على عدة فرص ذهبية في عمر مبكرة، وهو ما قاله الصحفي الرياضي جمال العاصي.

وانتقد الصحفي الرياضي عبد العزيز أبو حمر معايير الاحتراف عند ميدو، قائلا "لماذا لم يستلهم ميدو مجمل ثقافة احترافه في إنجلترا ويقتدي بجاري لينكر (مهاجم دولي إنجليزي سابق) الذي اعتزل منذ سنوات ولم يعمل إلا عملا واحدا، وهو إعلامي؟ أما ميدو فوكيل ومدرب وإعلامي ومستشار فني في بيراميدز".

من ناحية أخرى، سخر مغردون من منصب ميدو الجديد، لافتين إلى أن فشل تجاربه السابقة سيجعل بيراميدز يعاني أكثر ولن يحقق شيئا في ظل وجوده، وذهبوا إلى أبعد من ذلك باحتمالية هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية.

يذكر أن ميدو عمل بعد اعتزاله كرة القدم محللا رياضيا، ثم اتجه إلى عالم التدريب ودرب أندية مصرية عدة لم يحقق النجاح المطلوب معها، مثل الزمالك والإسماعيلي، وأخيرا مصر للمقاصة، قبل أن يعود إلى التلفاز مرة أخرى من خلال تقديم برنامج "أوضة اللبس" الرياضي في قناة النهار المصرية.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

قاب قوسين من لقب الهداف التاريخي لأبطال آسيا.. ديان يسير على درب إبراهيموفيتش

ديان يحاول استنساخ تجربة إبراهيموفيتش (غيتي)

بالفيديو- أكد استعداده لمواجهة ريال مدريد.. سيميوني يتفوق على أسطورة إسبانية ويشيد بالبديل فيلكس

سيميوني يوجه فريقه خلال مباراة فياريال (غيتي)

زيدان ممتن للظروف الصعبة ويتحدث عن فرص التتويج بالدوري

زيدان واثق من قدرة ريال مدريد على المنافسة على الألقاب (غيتي)

فيديو الموسم.. جامع كرات بالجزائر يحول دون تسجيل هدف.. ماذا يقول قانون كرة القدم؟

الطفل لم يستطع إنقاذ فريقه من الخسارة (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

طهران تنفي ضلوعها في الهجوم.. نتنياهو يتهم إيران باستهداف سفينة الشحن الإسرائيلية في بحر عمان ويهدد بالرد

السفينة "إم في هليوس ري" بعيد وصولها إلى ميناء راشد بدبي، وينتظر أن يعاينها وفد يضم خبراء أمن إسرائيليين (الأوروبية)

من أنس سروار؟ تعرف على أول زعيم مسلم لحزب بريطاني في التاريخ

أنس سروار مع عائلته خلال حملة انتخابية لحزب العمال الأسكتلندي في 2017 (غيتي)

أكثر 11 مشكلة شائعة تتعلق بالجنسية التركية عن طريق الاستثمار

مشهد صادم.. أفراد بزي الجيش الإثيوبي يعدمون أفرادا من تيغراي وسط ترحيب وتصفيق

بعض قوات الجيش الفدرالي الإثيوبي في إقليم أمهرة المجاور لإقليم تيغراي (رويترز-أرشيف)