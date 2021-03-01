سيهبط للدرجة الثانية.. هجوم إلكتروني على تعيين ميدو مستشارا فنيا لنادي بيراميدز المصري

أثار تعيين لاعب كرة القدم المصري السابق أحمد حسام "ميدو" مستشارا فنيا ومتحدثا رسميا لنادي بيراميدز المنافس بالدوري المحلي الممتاز جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورحب بيراميدز على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر بلاعب الزمالك السابق ميدو بنشر صور له من حضوره الأول لتدريبات الفريق الذي يحتل المركز السابع في ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وعلى العكس تماما، تعرض ميدو إلى هجوم كبير من نشطاء وإعلاميين رياضيين على موقع تويتر، بسبب إصراره على تولي أي منصب رياضي حتى لو كان شكليا مثل منصب المستشار.

وفي الوقت الذي أشار البعض إلى تاريخ ميدو الكبير على المستوى الاحترافي الأوروبي هاجمته الأغلبية، متهمة إياه بعدم تحقيق أي بطولة خلال مشواره الاحترافي أو أي نجاح كمدرب رغم حصوله على عدة فرص ذهبية في عمر مبكرة، وهو ما قاله الصحفي الرياضي جمال العاصي.

ومازال النجم الكبير ميدو حائر يبحث في عالم الكره عن منصب يناسبه فبعد فرصته الذهبيه في التدريب ذهب الي الاعلام ثم اليوم مستشار لبيراميدز هل سيعود الي التدريب مره اخري ام سيظل في حيرته والبحث عن نفسه #بيراميدز — جمال العاصى (@Qw9ldTuL29hMvUI) February 28, 2021

وانتقد الصحفي الرياضي عبد العزيز أبو حمر معايير الاحتراف عند ميدو، قائلا "لماذا لم يستلهم ميدو مجمل ثقافة احترافه في إنجلترا ويقتدي بجاري لينكر (مهاجم دولي إنجليزي سابق) الذي اعتزل منذ سنوات ولم يعمل إلا عملا واحدا، وهو إعلامي؟ أما ميدو فوكيل ومدرب وإعلامي ومستشار فني في بيراميدز".

العالمي أفهمنا من ثقافة الاحتراف أن جماهير برشلونة تتمنى هزيمة الريال وهو يلعب ضد منافس إيطالي – عادي🙂لماذا لم يستلهم #ميدو مجمل ثقافة احترافه في إنجلترا ويقتدي بجاري لينكر اللي معتزل من سنوات ولم يعمل إلا عمل (واحد-إعلامي)؟ أما ميدو فوكيل ومدرب وإعلامي ومستشار فني #بيراميدز ❌ — عبدالعزيز أبوحمر Abdelaziz Abuhamar (@Aabuhamar) February 28, 2021

من ناحية أخرى، سخر مغردون من منصب ميدو الجديد، لافتين إلى أن فشل تجاربه السابقة سيجعل بيراميدز يعاني أكثر ولن يحقق شيئا في ظل وجوده، وذهبوا إلى أبعد من ذلك باحتمالية هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية.

لو ميدو مسك بيراميدز ممكن يهبط بجد مش هزار https://t.co/reAvdBomxk — Omar Shaker🥉 (@OmarrShaker) February 28, 2021

يذكر أن ميدو عمل بعد اعتزاله كرة القدم محللا رياضيا، ثم اتجه إلى عالم التدريب ودرب أندية مصرية عدة لم يحقق النجاح المطلوب معها، مثل الزمالك والإسماعيلي، وأخيرا مصر للمقاصة، قبل أن يعود إلى التلفاز مرة أخرى من خلال تقديم برنامج "أوضة اللبس" الرياضي في قناة النهار المصرية.

ومازال النجم الكبير ميدو حائر يبحث في عالم الكره عن منصب يناسبه فبعد فرصته الذهبيه في التدريب ذهب الي الاعلام ثم اليوم مستشار لبيراميدز هل سيعود الي التدريب مره اخري ام سيظل في حيرته والبحث عن نفسه #بيراميدز — جمال العاصى (@Qw9ldTuL29hMvUI) February 28, 2021

ميدو العالمى واحلى انتماء للى يدفع اكتر https://t.co/moaayHGBqv — Gazzar™ (@Gazaratox) February 28, 2021

كده حلو اوي دا الي هيهد الشامسي والقمري ونجوم الليل كمان وهتروحواع الهبوط بسرعه الصاروخ 😅👌 ولاد حلال وتستاهلوا https://t.co/CVsNWhUTAs — نجلاء فتحي❤️🦅 (@Ahlyweeee) February 28, 2021

كان الافضل ان تتعاقدو مع مدير فني بحجم جروس او فايلر او كارتيرون او مدير فني سابق للدوري البرتغالي لانه قريب من الدوري المصري

و في حاجه كمان ميدو بيفرح بسرعه و يزعل بسرعه و عنده جلد الزات و المشكله ده ممكن تخليه يزهق بسرعه لو لقدر الله النتائج كانت غير مرضيه و يستقيل 👌 https://t.co/Z1cArZVFmm — عبد السلام طه عبده (@abdo3543) February 28, 2021

نادي بيراميدز دا اصبح مادة خام للنصب فيها بجد !

اي واحد عايز يعمل فلوس يشتغل اي حاجة في بيراميدز https://t.co/CbUsE7826V — Eslam (@don_osos20) February 28, 2021

ودى مكافاة تطبيله لكم فى برنامجه🤔 https://t.co/bwkJRpCMbB — لمياء حافظ (@09GAsF29D7hodaR) February 28, 2021

ميدو علي كده مش هايطلع في برنامجه يطالب مسئولين بيراميدز بعمل سقف للعقود و تخفيض عقود رمضان صبحي وعبدالله السعيد عشان أوضة اللبس 😒 https://t.co/pOvvqLSHyW — Arthur 🇦🇹 (@Ahmadfa63) February 28, 2021

المدرب الجديد اللي هيقودهم لكأس العالم الرمضاني بالشرابية رمضان المقبل. https://t.co/HNr1TGxqEg — ⁩ TAREK (@Altarrek) February 28, 2021