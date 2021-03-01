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زيدان: ريال مدريد يتخطى المواقف الصعبة دائما

زيدان واثق من قدرة ريال مدريد على المنافسة على الألقاب (غيتي)
زيدان واثق من قدرة ريال مدريد على المنافسة على الألقاب (غيتي)
28/2/2021

قال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان إن فريقه يتجاوز دائما المواقف الصعبة، وذلك قبل استضافة ريال سوسييداد الاثنين بهدف تشديد الخناق على أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتراجع ريال مدريد بفارق 10 نقاط خلف أتلتيكو عند خسارته بملعبه 2-1 من ليفانتي في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، لكن مسيرته المهتزة شهدت طفرة في فبراير/شباط رغم أزمة الإصابات.

وكان الريال الفريق الإسباني الوحيد الذي انتصر في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حين تفوق 1-صفر على أتلانتا يوم الأربعاء، بعد خسارة إشبيلية وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

وأبلغ زيدان الصحفيين "هكذا يعمل الفريق وعندما تنقلب الأمور ضدنا نعرف كيف نتصرف في المواقف الصعبة".

وأضاف "ندرك جميعا أننا نتحلى بالخبرة دائما في مواجهة الصعاب خلال الموسم لكننا نمر بفترات جيدة أيضا ونخوض موسما طويلا جدا وتتبقى الكثير من المباريات ولم نحقق أي شيء حتى الآن".

ويدخل النادي الملكي مباراة الاثنين في المركز الثالث بعد فوز برشلونة 2-صفر على إشبيلية السبت لينضم للسباق نحو اللقب.

وقال زيدان إنه لم يفكر أبدا في أن أتلتيكو ضمن اللقب، وتابع "المنافسة في الوقت الحالي بين 3 فرق وقبل ذلك قال الناس إن فريقا واحدا سيتوج، وبعد وقت قريب ستنحصر المنافسة بين فريقين. تتبقى 42 نقطة للعب عليها وسنواصل التركيز في أنفسنا فقط".

وتقلصت مشاكل الإصابات بعودة فيدريكو فالفيردي وألفارو أودريوزولا ومارسيلو ورودريغو للتدريبات، لكن يستمر غياب الهداف كريم بنزيمة والقائد سيرجيو راموس وأغلى صفقة في تاريخ النادي إيدن هازارد.

المصدر : وكالات

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