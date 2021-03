حالة تحكيمية بقمة تشلسي ومانشستر يونايتد.. كلام غير مسبوق للحكم ولاعب مهدد بالعقوبات

يبدو أن الحالة التحكيمية المثيرة للجدل في قمة تشلسي ومانشستر يونايتد، أمس في البريميرليغ، لن تمر مرور الكرام خاصة بعد مزاعم أحد لاعبي "المانيو" بأن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لفريقه بسبب "الكلام الذي قد يثيره القرار".

بداية القصة كانت في الشوط الأول من المباراة عندما ارتطمت الكرة بيد كالوم هودسون أودوي ظهير تشلسي داخل منطقة جزاء فريقه، ليلفت حكم تقنية الفيديو (الفار) نظر الحكم الرئيسي ستيوارت أتويل إلى أن هناك لمسة يد، واستدعاه حكم الفار إلى الشاشة لمشاهدة الإعادة وبعد أقل من دقيقة رفض أتويل منح "الشياطين الحمر" ركلة جزاء.

وبعد المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، خرج الدولي الإنجليزي لوك شو، ظهير مان يونايتد بتصريحات نارية زعم فيها أن زميله هاري ماغواير قائد الفريق، صدم بتبرير الحكم لعدم منح الفريق ركلة جزاء.

وقال شو "الحكم قال لماغواير، إذا احتسبت ركلة جزاء فسيتسبب ذلك بكثير من الكلام والسجالات، وهذا ما لا أريده".

والحكم أتويل -بحسب الصحافة البريطانية- تجاهل توصية كريسا كافينغا حكم الفار، بمنح "المانيو" ركلة جزاء بعد لمسة اليد على أودوي، وتمسك أتويل بقراره وهي المرة السادسة فقط هذا الموسم بالدوري الممتاز الذي يخالف حكم الساحة توصية حكم "الفار".

بدوره، قال النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد -الذي اعترض بقوة على الحالة- إن "نقطتين أخذتا منا (في إشارة إلى عدم منح الحكم ركلة جزاء لفريقه)".

Solskjaer demonstrating to the official Hudson-Odoi's handball [@footballdaily]

pic.twitter.com/8YPdQubn5Z

— United Zone (@ManUnitedZone_) February 28, 2021