خطة "الطفل الباكي" تجني ثمارها.. مدير إشبيلية الرياضي يلمح إلى محاباة الحكام لبرشلونة

رغم مرور يومين على مواجهة إشبيلية وبرشلونة في الليغا والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد، فما تزال كواليس المواجهة تتكشف تباعا.

وآخرها كان ردة فعل مونشي، المدير الرياضي للفريق الأندلسي والذي كان يشاهد المباراة من المدرجات وبدا غاضبا ومستاء.

وشوهد مونشي وهو يصرخ للحكم أليخاندرو هيرنانديز ويطالبه بمنح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الـ44 من المباراة، وبالتالي طرده بعد خطأ "البولغا" المتعمد على الفرنسي جيوليس كوندي، لكن الحكم لم يفعل.

ونشرت قناة إسبانية تسجيلا صوتيا يقول فيه مونشي "تعليقات الطفل الباكي أثمرت"، في إشارة إلى الهولندي رونالد كومان مدرب البرسا والذي شكا في المؤتمرات الصحفية السابقة من أخطاء الحكام بحق فريقه.