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بالفيديو- بعد انتقادات لاذعة.. ماذا قالت الصحافة البريطانية عن تألق غاريث بيل مع توتنهام؟

بيل استعاد الحماسة والروح القتالية فسجّل هدفين بمرمى بيرنلي (غيتي)
بيل استعاد الحماسة والروح القتالية فسجّل هدفين بمرمى بيرنلي (غيتي)
1/3/2021-|آخر تحديث: 1/3/202104:28 PM (مكة المكرمة)

أصبح النجم الويلزي غاريث بيل حديث الصحافة البريطانية، لكن هذه المرة بشكل إيجابي بعد تألقه مع توتنهام أمس الأحد، وإسهامه في تسجيل 3 أهداف من أصل 4 فاز بها على فريق بيرنلي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز بيل هدفين في الدقيقتين الثانية والـ55، كما صنع هدفًا آخر بتمريرة جميلة إلى زميله في الفريق هاري كين الذي سجلها، ليقود الويلزي توتنهام إلى الفوز 4-0 على ضيفه بيرنلي، في واحدة من أفضل مبارياته وأكثر إسهاماته في الأهداف منذ عودته إلى السبيرز قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة.

وبعد أيام من الهجوم الواسع عليه، تحولت أشهر الصحف البريطانية وعدد من الإعلاميين الرياضيين إلى الحديث عن تألق المهاجم الويلزي، فكتبت صحيفة "إندبندنت" (The Independent) على صفحتها الرسمية بموقع تويتر "عاد غاريث بيل بقوة، فقد دفعت ثنائيته توتنهام إلى هزيمة بيرنلي".

أما صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية فعنونت تقريرها عن المباراة بالقول "شاهد غاريث بيل يسجل بعد 68 ثانية فقط في مواجهة توتنهام ضد بيرنلي ويسبب انهيار الجماهير"، مشيرة في المتن إلى أن بيل "عاد" وفق ما يعتقد أنصار الفريق اللندني.

بدوره، علّق مراسل قنوات "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) في إنجلترا، إبراهيم خضرة، على تألق بيل بقوله "يجب الإشارة والإشادة بآلية التدرج التي اتبعها جوزيه مورينيو مع النجم الويلزي بدنيًا ونفسيًا في طريق استعادة شيء من تألق ونجومية حضرت اليوم بتسجيل هدفين وصناعة ثالث أمام بيرنلي".

 

المصدر : وكالة سند

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