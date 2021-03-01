بالفيديو- أكد استعداده لمواجهة ريال مدريد.. سيميوني يتفوق على أسطورة إسبانية ويشيد بالبديل فيلكس

بعد تسجيل دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد رقما قياسيا تفوق به على أحد أساطير التدريب الإسبانية، إثر فوزه 2-صفر على مضيفة فياريال بالدوري الإسباني لكرة القدم مساء الأحد، أشاد بالمهاجم جواو فيلكس الذي تألق في المباراة رغم مشاركته بديلا، وأكد استعداده لمواجهة ريال مدريد في الليغا.

وقالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية إن سيميوني وصل بفوزه على فياريال للانتصار 308 مع أتلتيكو ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة التدريب الإسباني الراحل لويس أراغونيس، الذي تفوق عليه المدرب الأرجنتيني بأنه حقق هذه الانتصارات في 512 مباراة بـ99 مباراة أقل منه، كما أنه مع أول فوز لأتلتيكو سيتفوق عليه في عدد الانتصارات أيضا.

وبعد الفوز الثمين الذي أوقف نزيف النقاط، عزز أتلتيكو صدارته لليغا برصيد 58 نقطة في توقيت جيد قبل مواجهة مهمة في ديربي العاصمة مع حامل اللقب ريال مدريد (52 نقطة) الذي يسعى للفوز لتقليص الفارق مع المتصدر وتخطي غريمه برشلونة.

🔝🔝 @AtletiArab يعزز صدارته لترتيب #LaLigaSantander مبتعدا عن أقرب المطاردين بـ5 نقاط (مع مباراة ناقصة) pic.twitter.com/RLyn6EtH2W — LaLiga (@LaLigaArab) February 28, 2021

وقبل مواجهة أتلتيكو على أرضه، سيلعب ريال مدريد مساء اليوم الاثنين أمام ريال سوسيداد وسينتزع القمة إذا فاز بالمباراتين المهمتين.

وقال المدرب الأرجنتيني "سندخل القمة بالكثير من الأمل والطاقة والرغبة في مواصلة التحسن".

وبعد الفوز على فياريال، أشاد سيميوني بمهاجمه فيلكس (21 عاما) الذي شارك بديلا في المياراة وسجل هدف ضمان الفوز.

وعلى سبيل "العقاب" لتراجع المستوى، خرج المهاجم البرتغالي الشاب المنضم في صفقة قياسية لأتلتيكو مقابل 126 مليون يورو (152 مليون دولار) من التشكيلة الأساسية للمرة الثانية في 3 مباريات، ولم يكن مؤثرا عندما بدأ مباراة انتهت بالخسارة صفر-1 أمام تشلسي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وشارك فيلكس مع بداية الشوط الثاني أثناء تقدم أتلتيكو بهدف أمام فياريال، وحسم الانتصار بتسديدة منخفضة وقوية ليهز الشباك لأول مرة منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال سيميوني "لقد سجل هدفا رائعا وترك بصمة مؤثرة وهذا ما نريده منه. أحب أن يقاتل اللاعبون ويحاولون إثبات مدى قوتهم. إنه مهم جدا بالنسبة لنا".

واحتفل اللاعب البرتغالي بالهدف عن طريق وضع إصبعه على شفتيه، لكن سيميوني رفض الحديث عما إذا كان اللاعب يحاول أن يوجه له رسالة بسبب عدم بدء المباراة.

وقال المدرب الأرجنتيني "يجب أن نسأله لماذا فعل ذلك".

وأضاف ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو "جواو لم يسجل منذ فترة طويلة جدا، وأنا سعيد من أجله لأنه لاعب صاحب موهبة رائعة. لا أعتقد أنه كان يشعر بالغضب نحو أي شخص، وهو يدرك ما نحتاجه".

ودخل أتلتيكو المباراة وسط ضغط من برشلونة وريال مدريد بعدما تقلص الفارق مع أقرب منافسيه إلى نقطتين، حيث اكتفى بفوز واحد في آخر 4 مباريات في الدوري.

كما تعثر أتلتيكو بالخسارة صفر-1 أمام تشلسي في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا، لكنه رد بأداء قوي وافتتح التسجيل عن طريق ألفونسو بيدرازا بطريق الخطأ في مرماه بعد ركلة ركنية، وقبل أن يضيف جواو فيلكس هدف ضمان الانتصار.

وقال سيميوني "في كل مرة نلعب فيها هنا تكون الأمور صعبة جدا، لكننا شعرنا براحة أكبر في الشوط الثاني، وتطور مستوانا في المباراة، وبحثنا عن الفوز الذي كنا نريده ونحتاجه".