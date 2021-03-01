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الشرطة تدهم نادي برشلونة.. حقائق "بارساغيت" تتكشف وبارتوميو أول المعتقلين

بارتوميو أجبر على الاستقالة من رئاسة برشلونة (رويترز)
بارتوميو أجبر على الاستقالة من رئاسة برشلونة (رويترز)
1/3/2021-|آخر تحديث: 1/3/202103:07 PM (مكة المكرمة)

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رئيس نادي برشلونة المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو، و3 من كبار المسؤولين بالنادي، بعد حملة دهم صباح اليوم الاثنين شملت مقرّ النادي الكتالوني.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الاثنين إن قوات الأمن في كتالونيا داهمت مكاتب نادي برشلونة واعتقلت عددا من الأشخاص، لكنه لم يكشف عن عدد المعتقلين أو أسمائهم.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، أن الاعتقالات قد ترتبط بفضيحة بارساغيت، إذ كُشف قبل عام عن تعاقد بارتوميو مع شركات لتلميع صورته وشنّ حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد بعض الأشخاص والكيانات التي قيل إنها تعارض إدارة الرئيس السابق، وذلك مقابل ملايين الدولارات من ميزانية النادي المتعثر ماليا.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" و"راديو كتالونيا"، في نبأ عاجل، أنه تم القبض على بارتوميو ومستشاره السابق خاومي ماسفرير، والرئيس التنفيذي للنادي أوسكار غراو، ورومان غوميز بونتي رئيس الخدمات القانونية بالنادي.

وقالت إن الاعتقالات سبقها تفتيش الشرطة الإسبانية للمكاتب الإدارية بمقر النادي منذ الصباح الباكر، دون الإفصاح عن أي معلومات عن القضية التي تأتي قبل أيام من انتخابات مجلس إدارة جديد للنادي.

وأجبر بارتوميو على الاستقالة نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد سلسلة من المشكلات الإدارية والمالية على خلفية الفضيحة التي تكشفت، فضلًا عن الأزمة الفنية التي تبعت الهزيمة التاريخية 2-8 أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا، ومطالبة ميسي بالرحيل عن النادي الكتالوني.

المصدر : مواقع إلكترونية

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