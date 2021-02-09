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نجوم مونديال الأندية في قطر يستمتعون باللعب مجددا أمام الجماهير

الحضور الجماهيري زاد من الإثارة في مباريات مونديال الأندية (الأناضول)
الحضور الجماهيري زاد من الإثارة في مباريات مونديال الأندية (الأناضول)
9/2/2021

عبر عدد من النجوم المشاركين في كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر، عن إعجابهم بالحضور الجماهيري خلال المباريات، وهو ما أعاد الروح لمباريات كرة القدم، التي تأثرت كثيرا بغياب المشجعين عن المدرجات منذ أشهر طويلة.

وقال مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، "لقد كان الأمر رائعا للغاية باللعب هنا في قطر، التي ستستضيف كأس العالم العام المقبل، واللعب وسط حضور الجماهير في هذه الظروف أمر رائع، وكان فرصة لنا كي نختبر اللعب على أحد ملاعب كأس العالم".

من جانبه اعتبر مدرب بايرن ميونخ، هانزي فليك، أن خوض مباراة أمام الجماهير أجبره على تعديل أسلوبه، وقال مازحا إنه مطالب الآن برفع صوته بشكل أكبر من أجل تبليغ تعليماته للاعبين.

وعبر عن أمله في أن تعود الجماهير قريبا إلى الملاعب الألمانية، وقال "علينا بالطبع أن ننتظر سير كل شيء في الاتجاه الصحيح"، في إشارة إلى تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبه، تحدث هداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي عن "لحظة جميلة" بعد اللعب مجددا أمام الجماهير، وقال "علي أن أقول بصراحة لقد نسيت تقريبا كيف يبدو الأمر في حضور الجماهير".

وأقيمت مباراة أمس بين بايرن ميونخ والأهلي المصري، التي انتهت بفوز بايرن بهدفين نظيفين، بحضور جماهيري بلغ 12 ألف مشجع.

وأقرت اللجنة المنظمة حضور الجماهير بنسبة 30% من سعة الملعب، وذلك وسط إجراءات احترازية ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا.

وقالت فاطمة النعيمي، مديرة الاتصال باللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم للأندية، إن النجاح التنظيمي للبطولة حتى الآن في ظل التحديات المختلفة جراء أزمة كورونا، يعتبر تجربة مفيدة وفرصة استثنائية للاستفادة وتطوير الخبرات مع اقتراب موعد كأس العالم 2022.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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