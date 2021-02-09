كان بطل المباراة.. نوير يشيد بالشناوي

"الحمد لله، والقادم أفضل إن شاء الله" كلمات كتبها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي مع صورتين له برفقة الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ.

وكان الفريق البافاري تأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر والمقررة إقامتها بعد غد الخميس عقب فوزه على الفريق المصري بهدفين دون رد.

وأشاد نوير بالحارس المصري للنادي الأهلي محمد الشناوي الذي تألق أمام مهاجمي البايرن وذاد عن مرماه ببسالة رغم دخول شباكه هدفين نظيفين.

وفي تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة، قال الدولي الألماني -الذي يبلغ من العمر 35 عاما الشهر المقبل- "إن الشناوي (32 عاما) لديه تجربة كبيرة، وهو حارس معروف في أفريقيا، وشاهدته في الكثير من المباريات سابقا، وهو حارس جيد للغاية وينتظره مستقبل كبير".

وأضاف نوير "نحن متحمسون للغاية لمواجهة فريق تيغريس المكسيكي في النهائي، وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم مباراة قوية بهدف الحصول على اللقب والتتويج بالكأس".

وكشف الحارس الألماني عن رغبته في اللعب مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 في قطر، لكنه لا يعلم إذا ما كان العام القادم سيكون ضمن صفوف المنتخب أم لا.

وقال نوير "لقد كان الأمر رائعا للغاية باللعب هنا في قطر التي ستستضيف كأس العالم العام المقبل، واللعب وسط حضور الجماهير في هذه الظروف أمر رائع، وكان فرصة لنا لكي نختبر اللعب على أحد ملاعب المونديال".